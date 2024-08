White a Mokaev: «Tú mismo te pusiste en esta posición»

Dana White insiste en que fue Muhammad Mokaev quien se disparó en el pie. La UFC se negó a renovar el contrato con el invicto contendiente de peso mosca después de que derrotara a Manel Kape en la UFC 304 en julio. La decisión fue una sorpresa, considerando que Mokaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) está a punto de conseguir una oportunidad por el título.

El motivo de la decisión de la UFC sobre Mokaev sigue sin estar claro, y White sigue refiriéndose a ello como problemas «detrás de escena», no al estilo de lucha de Mokaev. Mokaev y Kape estuvieron involucrados en una acalorada preparación para su pelea , tuvieron altercados en el UFC Performance Institute, el hotel anfitrión durante la semana de la pelea UFC 304, los pesajes ceremoniales e incluso tuvieron que ser separados durante sus presentaciones en la jaula.

«Es lo que es. Siempre digo esto, que esta es una oportunidad de estar aquí y actuar frente a todo el mundo. Él es solo un tipo que hizo todo mal y enfureció a estos tipos. No estuve involucrado en nada de lo que sucedió con él.

“Pero, ya sabes, los programadores y Hunter (Campbell) no estaban contentos con él. No estaban contentos con la forma en que actuaba. No estaban contentos con muchas cosas que hizo y dijo. Supongo que ahora puedes mirar atrás y arrepentirte, pero lo hiciste y te pusiste en esta posición”.

Mokaev insinuó que ya se está dando un nuevo paso, con una publicación críptica en X que simplemente dice «firmado». El joven de 23 años espera poder encontrar su camino de regreso a la UFC y hacer realidad su sueño de convertirse en campeón.