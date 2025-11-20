Wheeler Yuta y García buscan el Campeonato de Parejas NJPW Strong de Ángel de Oro y Niebla Roja

La división de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre volvió a encenderse tras la reciente victoria de los hermanos Chávez, quienes conquistaron el Campeonato de Parejas NJPW Strong luego de imponerse a TJP y Templario, ahora ya tienen nuevos retadores.

Durante la edición más reciente de CMLL Informa, Ángel de Oro y Niebla Roja hablaron sobre la importancia de portar ambos títulos y lanzaron un desafío abierto a cualquier dupla que quisiera medir su nivel. El reto no tardó en ser respondido, y el anuncio oficial tomó por sorpresa incluso a los campeones.

► Los Death Riders llegan a México

Julio César Rivera confirmó que los Death Riders, conformados por Wheeler Yuta y Daniel García, serán los próximos retadores a los campeonatos. Reconocidos por su intensidad al ras de lona y su estilo híbrido, la dupla llega a la Arena México con la mira puesta en destronar a los monarcas mexicanos.

Yuta y García han destacado a nivel internacional por su capacidad técnica, resistencia y agresividad calculada, características que prometen un choque de alto nivel ante la solidez y experiencia de los Chávez.

► ¿Cuándo será el combate?

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunciará en próximas fechas la cartelera donde se incluirá este encuentro por el Campeonato de Parejas NJPW Strong, mismo que se perfila como uno de los duelos más esperados de la temporada.