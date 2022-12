Final Battle: Wheeler Yuta se corona nuevo Campeón Pure ROH

Finalmente, después de semanas de rivalidad, Wheeler Yuta y Daniel García se enfrentaron en una laucha mano a mano y con el Campeonato Pure ROH en juego en Final Battle.

La lucha comenzó a todo vapor con Daniel García atacando con golpes y castigos nada técnicos, lo cual no parecía agradar del todo al público, pues el combate que se estaba realizando en teoría tendría que ser en otro estilo.

Yuta fue dominado por varios minutos, hasta que finalmente consiguió reaccionar por momentos, pero no fueron suficientes y por medio de Dragon Slayers, García consiguió que su rival usara sus tres toques de cuerda pronto, lo que lo puso en desventaja.

Yuta buscó la reacción, pero no la tuvo nada fácil, pues, García no dejaría que su cetro se le escapara de las manos y menos con la ventaja de las cuerdas que ya tenía.

El integrante de Black Pool Combat intentó con todo lo que pudo llevarse el combate y sorprendió a Daniel García con un Piledriver y le acomoda varios codazos en el cuello. De forma sorprendente, el campeón no reaccionó durante varios segundos y el réferi terminó por detener el combate.

