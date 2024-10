Wheeler Yuta razona su traición a Bryan Danielson

Era el único del Blackpool Combat Club del lado de Bryan Danielson cuando Jon Moxley y compañía lo traicionaron pero Wheeler Yuta terminó haciéndolo también. Cuando recientemente visitió The Mark Hoke Show, le preguntaron por qué razón se volvió contra el «American Dragon» cuando perdió el Campeonato Mundial de AEW ante «The Death Rider» en WrestleDream.

► La traición a Bryan Danielson

“Entré al ring y creo que la decisión fue bastante clara. Bryan ha hecho mucho por mí en mi vida y mi carrera, pero Claudio y Jon también. Así que cuando te encuentras en el ring en esa situación, mis opciones eran: o bien recortar mis derrotas, quedarme con los dos chicos que tienen el campeonato mundial, los que van a estar ahí, otro tipo con quien tengo un campeonato de tríos. Podía quedarme con ellos o simplemente aferrarme ciegamente a Bryan. Pero tal vez tenían razón, porque dos de ellos todavía están luchando y uno no. Así que es una decisión difícil, no es una que tomé a la ligera, no es una que disfruté, pero es lo que es».

“Sí, por supuesto, hay mucho conflicto interno. Como mencioné, cuánto admiraba a estos chicos, cuánto los respetaba, no pensé que realmente llegaríamos al nivel en el que estamos ahora, pero hay trabajo que hacer. Así que si el trabajo es un poco sucio, tengo que aceptarlo, supongo. Pero es lo que es. Es el trabajo que necesita hacerse. Cuando te reclutan para ir a la guerra, ya sea que estés de acuerdo o no, tienes que ir a la guerra”.

Se desconoce cuando Danielson va a volver a la casa Élite. O si va a hacerlo. De momento, ¿qué opinas de la explicación de Yuta? ¿Y del caos que provoca en BCC?