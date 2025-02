Wheeler Yuta: «PAC tal vez es el mejor luchador del mundo»

Protagonizaron titulares el mes pasado estas palabras de PAC, bajo entrevista con Renée Paquette.

«[…] Siempre he odiado este lugar. AEW nunca se convirtió en lo que se supone que debía ser. Odio la administración. Odio el vestuario. Lo que más me repugna es la cultura. Un lugar que premia a los manipuladores y envalentona a los que no tienen vergüenza […] Durante años, he luchado por existir. Un hombre solitario y amargado que no confía en nadie, que no ama a nadie, así que aquí estoy. Aquí estoy para reducir a cenizas esta empresa […]»

Obviamente, lo dicho se adscribe al «kayfabe», como la práctica totalidad de las declaraciones que hace PAC, quien apenas se prodiga en los medios. Si bien nunca ha portado el Campeonato Mundial AEW, «The Bastard» fue el primer doble monarca en la historia de la compañía, y actualmente ostenta el Campeonato Mundial de Tríos AEW junto a Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta, conformando The Death Riders, facción principal del producto.

Dada tal condición de gregario, puede que algunos estén olvidando la grandeza individual de PAC (aunque el pasado mes disputara dos buenos 1 vs. 1). Así que Wheeler Yuta, durante reciente entrevista en el podcast ‘Something For Everybody’, quiso recordarla, tras ser preguntado por luchadores a su juicio infravalorados.

«Esto va a sonar raro porque creo que la gente sabe lo bueno que es, pero creo que PAC tal vez es el mejor luchador del mundo. Probablemente lo es, y creo que no recibe el crédito que merece. Es un perfeccionista con su desempeño y muy crítico con su trabajo. Tal vez sea yo al ver cómo él mismo no se valora tanto, no sé si los seguidores lo valoran tan poco como él se valora a sí mismo. Creo que es probablemente uno de los mejores luchadores del mundo. No hay discusión.

«No creo que la gente le dé ese nivel de crédito, y deberían. Creo que normalmente dicen, ‘sí, es muy bueno’. Pero no dicen, ‘es uno de los mejores, tal vez sea uno de los mejores de la historia’. Es muy divertido verlo de cerca, junto al ring. Es fenomenal. Son pequeños tecnicismos en los que no entraré, pero si eres luchador, seguramente tomes nota de ellos, especialmente si estás en el ring con él. Es fenomenal».