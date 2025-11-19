Wheeler Yuta: «Mi vida pasó frente a mis ojos»

El luchador de AEW e integrante de los Death Riders Wheeler Yuta habla de una variedad de temas: no ser contratado por WWE, Blood and Guts 2025 y mucho más.

► En palabras de Wheeler Yuta

Cómo se siente tras Blood & Guts

“He estado mejor. He estado menos adolorido. Pero nadie sale de Blood and Guts sin golpes, y estoy contento de haber salido en el estado en el que estoy al menos. Definitivamente tengo el cuello adolorido por recibir un piledriver encima de la jaula, y la frente y la espalda por las tachuelas en el monopatín. Pero fuera de eso, estoy bien.”

Sobre estar en lo alto de la jaula

“Hay un momento en el que Mark me levantó para el piledriver y mi vida pasó un poco frente a mis ojos. Cada vez que subes o bajas de esa cosa, da miedo. Subir ahí y después, estando todo sudado, intentar bajar… pensé: ‘Ay Dios, aquí vamos’. Pero gracias a Dios todo salió bien. Cuando vi a Mark subir las sillas pensé: ‘Uh oh, ¿cómo va a funcionar esto?’. Yo me atoré un poco, pero si alguien podía subirlas, iba a ser Mark Brisco. Él siempre encuentra la forma.”

“En los últimos Blood and Guts en los que he estado, me gusta subir una vez antes del show para sentirlo. Y me doy cuenta de que estoy más nervioso entonces que durante el combate. Cuando estás allí y todo está pasando, tienes adrenalina y te enfocas en el momento. Pero sí, da terror estar ahí arriba. Es muy alto. Nuestra jaula es excepcionalmente alta.”

El video viral donde gana el respeto del Blackpool Combat Club

“Ese día fue un torbellino. No sabía que tenía ese combate hasta el mismo día. Ya había luchado con Bryan antes, pero estaba tratando de aprovechar la oportunidad porque sabía que podía lanzarme a la siguiente fase de mi carrera. Fue un día surrealista. Tener a esos tipos a mi alrededor tanto tiempo ha sido increíblemente afortunado para mí.”

“Para alguien que lucha como yo, no puedes imaginar tres mejores mentores. Además fue en Boston, y muchos de mis días en independientes fueron en Beyond Wrestling en Worcester. Vi a fans conocidos en primera fila que me veían desde que era un chico en la universidad. Fue lindo hacerlos sentir orgullosos y también demostrarle a una audiencia más grande quién soy.”

Sobre no ser contratado por WWE y lo que pasaba en ese momento de su carrera

“Ese periodo fue muy divertido. Sentía que los independientes estaban muy dañados tras el COVID. Mucha gente se había firmado, compañías habían cerrado, y había mucha incertidumbre. Tuve mucho tiempo para enfocarme en qué tipo de luchador quería ser y trabajar en mi físico. Fue muy divertido poder ir en esa racha y ser uno de los mejores en los independientes. Mi combate con Lee Moriarty en Beyond y el de Daniel Garcia —aunque ya éramos parte de AEW— son dos de mis favoritos de toda mi carrera. Ese tiempo como campeón independiente fue una absoluta maravilla.”

Su familia viendo su trabajo como rudo en AEW

“Escucho de mis tías, mis tíos y mis primos de vez en cuando. Mi tía Terry, mi madrina, no es fan de ‘la forma en que esos fans te tratan’. Crecí en una familia donde muchos eran fans de la lucha, así que entienden lo que pasa. Pero a veces me dicen: ‘¿Por qué te tratan así?’ y yo les digo: ‘Bueno… soy bueno en mi trabajo.’ Intenté asesinar a mi mentor con una bolsa de plástico y luego le eché cloro por la garganta a otro, así que entiendo perfectamente la reacción.”

Sobre unirse al Blackpool Combat Club / Death Riders

“Fue una locura cómo sucedió todo. Se sintió muy orgánico. Tuve un par de combates con Moxley antes, uno era un opener de Dynamite, muy del estilo de Best Friends. Después de eso, Bryan Danielson salió y mencionó mi nombre en un promo, y eso lo inició todo. Luché contra él después. Ya conocía a Regal desde 2018 o 2019, cuando lo conocí en un campamento de Evolve. Todo cayó en su lugar de manera perfecta. Yo sólo estaba disfrutando el viaje. Para un luchador como yo, ¿qué más podría pedir? Fue una oportunidad increíble.”

La evolución de Marina Shafir

“Ver el crecimiento de Marina ha sido increíble. Es probablemente la persona que más trabaja en AEW. Siempre está esforzándose, siempre entrenando, siempre preguntando, siempre queriendo mejorar. Estoy feliz de que la gente finalmente lo vea. Brilló absolutamente en el Blood & Guts femenino. Ha sido genial verla crecer, recibir oportunidades y ahora realmente florecer.”

Luchadores independientes en quienes vio potencial inmediato

“Durante muchos años yo era el joven intentando ponerme al nivel de los veteranos. Ver a tipos como Orange Cassidy o Chuck Taylor llegar a AEW era motivador. Lee Moriarty era el que más destacaba. Desde que lo vi dije: ‘Este tipo es realmente algo especial.’ Mi primer combate después del COVID fue contra él y pensé: ‘Este tipo está en otro nivel’. Es increíble verlo triunfar ahora, incluso quitándome el título Pure. Hay muchos más: Brian Keith, Nick Wayne… la lista es larga.”