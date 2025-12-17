Wheeler Yuta: «¡Mamá, Rey Mysterio está sangrando!»

El luchador de AEW e integrante de los Death Riders Wheeler Yuta revela cómo se hizo fan de la lucha libre, el momento en que su carrera cambió y más.

► En palabras de Wheeler Yuta

Primeros recuerdos de la lucha libre

“Mis primeros recuerdos son de cuando fui a casa de un primo, era por Navidad, y acababan de recibir un videojuego de wrestling para GameCube. Estaban jugando y me pareció increíble. Vi, por ejemplo, la entrada de Booker T, el pirotecnia, las llamas… y pensé: ‘Esto es muy guay’. Luego me dijeron: ‘¿Sabes que la gente hace esto de verdad?’, y yo flipé. Me enseñaron wrestling en la tele y esos son mis primeros recuerdos.”

Eddie Guerrero como influencia

“Sí, Eddie Guerrero era increíble y definitivamente fue una influencia para mí. Recuerdo un momento concreto de su rivalidad con Rey Mysterio, después de separarse como pareja, cuando le hace un brainbuster en las escaleras. Mis padres me dejaban verlo en su habitación y recuerdo salir llorando diciendo: ‘¡Mamá, Rey Mysterio está sangrando!’, tuvieron que consolarme. Eddie fue increíble. Y recuerdo que me tiraba desde la cómoda de mi habitación intentando hacer un frog splash en el suelo.”

La máscara en la etapa independiente

“Intentaba ir con una estética tipo cyberpunk. Me había inspirado mucho en la película Big Hero 6 y quería parecer como un héroe. Mi idea era acabar teniendo una especie de armadura, pero eso no es nada viable económicamente para un luchador independiente que además está en la universidad. La máscara era única, tenía luces y al principio molaba mucho, pero se rompían constantemente. Cuando llegué a AEW la usé en mi combate debut, pero luego, cuando entré en Best Friends, ya no tenía sentido. Solo era una máscara rara, así que decidí dejarla.”

We’re back to FULL CAPACITY for #Masterclass on Thursday, 7/1/21 at 8pm ET in Worcester, MA and we’ve dropped ticket prices to accommodate a larger crowd:https://t.co/vPXqPj10k6 Tickets are only $25 in advance at @ShopIWTV – let’s pack out the White Eagle!!! 📸 @JWasherBeyond pic.twitter.com/LD12o7t9AG — Beyond Wrestling (@beyondwrestling) June 13, 2021

Lo que aprendió de Bryan Danielson

“Es difícil quedarme con una sola cosa. Me enseñó muchísimos detalles técnicos, pero también cosas que nadie piensa: ahorrar dinero, comportarme como un profesional, representar bien a la empresa. Me ayudó a pulir llaves, movimientos, técnica… Fue una influencia muy positiva en mi carrera. Simplemente llegó un punto en el que sentimos que era el momento de que se fuera… así que tuvimos que sacarlo de circulación con una bolsa de plástico.”

Lo que aprendió de Jon Moxley

“De Moxley aprendí a hacer lo que hay que hacer. Siempre habla de elevar el nivel de AEW y dice que empieza por nosotros. Tenemos que trabajar duro y hacer que todos los que nos rodean suban a nuestro nivel. Me ha enseñado sobre violencia, armas y todo eso, pero sobre todo a ser profesional y a trabajar duro.”

El momento en que su carrera cambió

“La mayoría señala el combate contra Moxley, cuando entré en el Blackpool Combat Club. Pero personalmente intento no pensar en momentos de ‘ya he llegado’, porque el trabajo nunca termina. Si tengo que elegir uno, sí, ese combate fue el punto en el que todo cambió para mí.”

Lealtad, amistad y decisiones difíciles

“Con Best Friends yo pensé que la separación había sido amistosa. Solo quería avanzar y no estar en su equipo al luchar. Ellos se lo tomaron muy personal, así que eso es cosa suya. Con lo de Bryan, ninguno quería hacerlo, pero se estaba retirando y sentimos que era el momento. Lo siento, tío.”

Relación con Kris Statlander

“Ahora mismo nuestra relación no es buena. Es una luchadora increíble, una estrella por sí misma. Pensamos que encajaría en los Death Riders, pero claramente ella no lo vio así. Yo me lavo las manos. No me sorprendería que Marina Shafir se lo hiciera pagar en algún momento.”

Combate infravalorado

“El combate contra Lee Moriarty por el Pure Championship de ROH fue muy especial para mí. Venía de problemas de conmociones cerebrales y necesitaba saber si todavía podía hacerlo. Esa noche sentí: ‘Estoy de vuelta’. Fue muy importante para mí, aunque lo vio menos gente.”

El combate que mostraría a su yo joven

“El Stadium Stampede en Wembley. Estar en un equipo con gente a la que admiraba de niño y luchar contra otros a los que también admiraba… vender Wembley fue algo increíble. Creo que mi yo joven estaría muy orgulloso.”

Música y podcasts

“Ahora escucho muchos podcasts, sé que no es una respuesta divertida. Cuando entreno sí escucho música, normalmente rap. Depende del día.”

¿Ha hecho orgulloso a su yo joven?

“Creo que sí. Mi yo joven estaría alucinado con cómo ha salido todo: la gente con la que lucho, la empresa en la que estoy… que AEW exista ya es un sueño imposible. Pero si quieres seguir adelante, tienes que seguir trabajando duro.”