Wheeler Yuta: «Luchar en el CMLL siempre fue mi meta»

Wheeler Yuta y Daniel García lucharán contra Ángel de Oro y Niebla Roja por el Campeonato Mundial de Parejas CMLL hoy en Viernes Espectacular. Mañana en Sábado de Coliseo, se unirán a su amigo Claudio Castagnoli contra Último Guerrero, Esfinge y Difunto. Atendamos a las recientes declaraciones de Yuta.

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 28 de Noviembre ’25

Viernes 28 de Noviembre '25

► En palabras de Wheeler Yuta

Llegar a CMLL, Arena México y Arena Coliseo

“Estoy muy emocionado de poder venir a la Arena México para CMLL. Hace un par de años se suponía que vendría, pero una lesión me obligó a perderme ese debut. Estuve este año con AEW para un episodio de Dynamite, pero ahora estoy muy emocionado de estar aquí específicamente para CMLL. Nunca he estado en la Arena México, así que también me emociona mucho eso. Creo que tendremos dos grandes combates.”

Retar a los Hermanos Chávez y el reto que representan

“Es un reto muy grande. Estoy emocionado por ver y experimentar a los fans de México. La última vez que estuvimos con AEW fue increíble. Estoy emocionado de ver un evento puro de CMLL, más auténtico a su estilo. Hemos estado recibiendo mucho odio en Estados Unidos, así que seguro que los fans en México estarán muy encendidos. Los Chávez llevan una gran racha, así que será un desafío importante intentar derrotarlos en su propio terreno, pero García y yo estamos listos para ello.”

Situación actual de la lucha libre mexicana y el crecimiento de CMLL

“Creo que la lucha libre y la Arena México son algo muy especial. Desde la perspectiva estadounidense, siento que CMLL realmente se ha expandido estos últimos años, llevando la auténtica lucha libre al resto del mundo. Ha sido emocionante ver ese crecimiento y ver a tantos talentos de CMLL en el vestuario de AEW. Es increíble y creo que seguirá creciendo. CMLL tiene una tradición muy rica, igual que la lucha libre en general, y me alegra que García, Claudio y yo podamos formar parte de eso.”

Importancia personal de luchar por primera vez en Arena México

“Es increíblemente importante para mí y espero causar una gran impresión este fin de semana junto a García. Empecé luchando en Estados Unidos, pero uno de mis objetivos era viajar y luchar en distintos lugares. Japón y México eran mis grandes metas. Poder luchar en New Japan fue un sueño cumplido, y esto será muy similar. Probarme contra un equipo tan respetado como los Hermanos Chávez es muy importante. En AEW y los Death Riders hablamos mucho de elevar el estándar, y para hacerlo tenemos que medirnos con los mejores del mundo. No hay un mejor equipo contra el que probarse.”

🔜

📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 29 de Noviembre ’25

Sábado 29 de Noviembre '25

Quién podría ser “el Wheeler Yuta de CMLL”

“Es difícil comparar entre compañías. No sé si alguien podría estar haciendo ‘más’. Pero un luchador de CMLL que me gusta mucho es Titán. Siempre pensé que es increíble. Luchamos en Japón en el Best of the Super Juniors, y creo que tiene un lado más agresivo que podría mostrar si quisiera. En esa comparación, podría ser Titán, aunque ya está haciendo un trabajo increíble tal como está.”

Sus inspiraciones en la lucha libre mexicana

“Cuando entrenaba con Bryan Danielson —antes de traicionarlo— él me hacía ver muchas luchas de Blue Panther. También me gusta mucho Virus; vi muchas luchas suyas. Obviamente Último Guerrero vs. Místico también fueron combates increíbles. CMLL tiene tanta tradición que hay demasiados nombres para mencionar.”

Qué los hace pensar que pueden vencer a los Hermanos Chávez

“García y yo tenemos una agresividad, una mala leche que podemos explotar, y creo que eso se va a alimentar de la energía tan intensa del público de Arena México. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, aunque como rivales en las independientes. Somos relativamente nuevos como pareja, pero ahora como Death Riders hemos encontrado química. Los Chávez son hermanos, tienen muchísima experiencia juntos, así que tendremos que contrarrestar su trabajo en equipo. Todo se reducirá a nuestro corazón, intensidad y racha agresiva. Eso es lo que vamos a amplificar.”

Interés en llevarse los títulos mundiales de CMLL a AEW

“No puedo hablar por todo el roster de AEW, pero sí por los Death Riders. Nuestro objetivo es demostrarnos alrededor del mundo, y no hay mejor manera que luchar por los campeonatos mundiales de CMLL. Es definitivamente un objetivo para mí, para García y para Claudio. Queremos volver con oro.”