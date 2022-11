El luchador de AEW y ex Campeón de Lucha Pura ROH, Wheeler Yuta, concedió recientemente una entrevista a MackMania Podcast, y allí habló acerca de si AEW se encontraba en una gran guerra televisiva con WWE buscando acabar con dicha compañía.

Yuta aseguró que este no era el caso, y aunque no se podía negar que querían dar un gran show televisivo de lucha libre, sabe que AEW es una alternativa, más que una competencia de WWE. Estas fueron las palabras del miembro de Blackpool Combat Club:

► Wheeler Yuta no considera que AEW esté en guerra con WWE

«No puedo hablar por los demás, sino solamente por mí, pero te digo que: absolutamente no. No estamos tratando de sacar a nadie del negocio. AEW no está tratando de tener una gran guerra. Solamente, estamos tratando de dar el mejor show de lucha libre que podamos en AEW.

«Y creo que al hacerlo, hemos podido crear esta alternativa a WWE. Hemos creado una vibra completamente diferente, una sensación completamente diferente para nuestro show. Cuantos más lugares haya para que la gente luche, mejor será para la lucha libre.

«Porque, incluso si no estamos tratando de sacarlos del negocio de alguna manera, por decirlo así, sí estamos tratando de brindar nuestro mejor show».

Sin duda alguna, es muy interesante, pues hasta el presidente de AEW, Tony Khan, considera que sí se está en guerra. Incluso, mandó este duro mensaje a WWE a finales de octubre, cuando AEW Dynamite tuvo que emitirse al a misma hora y el mismo día que NXT. ¿Qué pensará Khan de lo dicho por Yuta? Mientras tanto, recordamos lo que le dijo a WWE antes del pasado duelo:

«Es ‘Title Tuesday’, solo la segunda vez en la historia de ‘Dynamite’ que tendremos cuatro combates por el título en el mismo programa. Vamos a entregar nuestro producto de una manera importante. Es importante para nosotros ser el programa de lucha libre más visto.

«Queremos mantener la gran audiencia que tenemos constantemente los miércoles y llevarla a este especial único de los martes. Queremos ser el programa de lucha libre número uno esta semana el martes«.