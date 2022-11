Wheeler Yuta a William Regal: «Eres una serpiente»

Nadie puede salir de la sorpresa del hecho de que William Regal traicionara a Jon Moxley y le costara el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el más reciente PPV de la empresa, Full Gear 2022. El inglés le pasó una manopla a MJF y este noqueó a Moxley con el mismo para obtener así la cuenta de tres.

Wait, what just happened?

— All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2022