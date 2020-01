Wesley Snipes pudo ser Campeón 24/7: ¿Cómo iba a ocurrir?

Mojo Rawley es el actual Campeón 24/7. Lo más probable es que no le dure mucho el reinado puesto que su estrategia no va a ser correr para evitar que lo atrapen, sino pararse de manos frente a cualquiera que quiera enfrentarlo. La mayoría de dueños de este título han sido Superestrellas de WWE. Pero también ha habido algunas personas fuera de la empresa que lo han sostenido como el rapero Rob Stone, el DJ y productor musical Marshmello o el piloto NASCAR Kyle Busch.

Y ahora descubrimos que la estrella cinematográfica Wesley Snipes (Blade, 1999) también podría haberlo hecho. Esto mismo reveló R-Truth durante una reciente entrevista en el Sam Roberts’ Notsam Wrestling.

«FOX me dio la oportunidad de entrevistar a Eddie Murphy, Michael Keegan Key, Wesley Snipes, y a otras personas que trabajaron en Dolomite Is My Name. Wesley Snipes me habló de su interés en convertirse en el primer actor en conseguir el Campeonato 24/7. Todavía tenía la mano en la barbilla mientras lo entrevistaba y me estaba diciendo: ‘¿Qué tengo en mi agenda para esta noche? Porque creo que voy a ir al Staples Center e intentar conseguir ese título’. Hubiera sido algo realmente grande».