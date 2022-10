Wesley Blake recuerda con emotiva carta a Sara Lee

Hace unas semanas, se conoció el lamentable fallecimiento de la ganadora de WWE Tough Enough, Sara Lee, quien partió de este mundo repentinamente con tan solo 30 años de edad. Su causa de muerte no fue compartida públicamente.

Solo ha trascendido por parte de un escueto comunicado de la policía que fue encontrada muerta sobre las 5:56 AM del pasado miércoles 5 de octubre de 2022. Recientemente, su esposo, Cory Weston, más conocido en la lucha libre profesional como Wesley Blake, publicó una emotiva carta a su esposa a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde dijo lo siguiente:

► Wesley Blake recuerda con amor a Sara Lee

«Querida Sara, Te amé desde el primer momento que te vi. Siempre decía que eras un ángel caminando sobre esta tierra.

«Hermosa, compasiva, fuerte y tan amorosa. Un ángel que me bendijo con 3 de los niños más hermosos que pude imaginar.

«Pero eras mucho más que simplemente una mamá. «Fuiste una motivadora, una mejor amiga, una hermana, una hija, una tía, la columna vertebral de nuestra familia y, mi favorita, mi esposa.

«Realmente, no sé qué decir en estos tiempos inciertos. Solo sé que la muerte no puede quitar los recuerdos que hicimos. No puedo prometer que dejaré de llorar, pero ahora sé que eres libre.

«No puedo agradecerte lo suficiente por darme los mejores años de mi vida hasta ahora. ❤️ TE AMO SARA❤️».