Axiom lleva mucho tras el Campeonato Norteamericano, buscando a como dé lugar una oportunidad titular y finalmente la consiguió.

En el último reto abierto, el enmascarado intentó ser el contendiente; sin embargo, no pudo pararse en el ring; sin embargo, consiguió ingresar como último al duelo por el título en Stand & Deliver.

Finalmente, Axion encontró a Wes Lee en el aeropuerto para pedirle un mano a mano. El Campeón reconoció que Axiom se merecía la oportunidad y aceptó.

De esta forma, ambos luchadores chocaron en un combate donde la agilidad de ambos salió en todo momento, con vuelos y movimientos rápidos.

Axion sorprendió a Lee en un par de ocasiones, lo cual hizo que el campeón se molestara y buscará a como diera lugar eliminar al retador; tarea que no iba a ser sencilla.

El duelo parecía no tener final, pues los dos luchadores sacaron sus mejores movidas y tuvieron oportunidad de llevarse el combate.

Axiom conectó sus rodillas sobre Wes Lee tras un vuelo, pero cuando iba a rematarlo, el campeón reaccionó y escapó para conectarle una patada en la cabeza a su rival para quedarse con la victoria y mantener el Campeonato Norteamericano.

Al final del encuentro apareció Scrypts, pero fue recibido con una fuerte patada. Sin embargo, parece que la guerra está declarada.

"I am going to expose you!" @scryptswwe tried a blindside attack, but @Axiom_WWE was ready for it 😳#WWENXT pic.twitter.com/7fcl90gn1Z

— WWE (@WWE) April 5, 2023