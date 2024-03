Wes Lee sube al ring tras la cirugía de espalda

«Esto no es un adiós. Estoy lejos de terminar. Simplemente, digamos, ‘hasta luego’». Con estas palabras, Wes Lee anunciaba su lesión durante el episodio de NXT del 5 de diciembre. «Gracias a todos por los buenos deseos de recuperación. Me llena el corazón ver el cariño de todos ustedes. Realmente duele tener que dar este mensaje, pero prometo también cumplir con mi afirmación de regresar y representar con orgullo el lado oeste. Los quiero», añadía unos días después el luchador de WWE.

► Wes Lee tras la cirugía

Se espera que el que fuera Campeón de Norteamérica o Campeón de Parejas de NXT esté fuera de acción 12 meses pero en una actualización lo vemos subirse al ring. No para luchar, al menos eso no se muestra en el video, pero podemos tomarlo como una buena noticia sobre su recuperación.

«…de las cenizas…».

Wes Lee luchó por última vez en el episodio del 28 de noviembre de NXT, cuando se enfrentó y derrotó a Bronson Reed, Cameron Grimes y Johnny Gargano en un combate de cuatro esquinas para determinar al retador número uno al Campeonato Norteamericano. Lamentablemente, no pudo disputar esa oportunidad titular en Deadline 2023.

► Shawn Michaels de Wes Lee

En espera de más novedades recordemos lo que decía Shawn Michaels de Wes Lee y su lesión:

«Bueno, la decisión con Wes fue bastante cercana al último minuto. Wes ha estado luchando durante bastante tiempo, ciertamente no conocía la profundidad de eso. Obviamente, recibimos informes médicos, pero fue una decisión que Wes tomó por sí mismo, como debería ser. Claramente, es un joven que sale y se presenta como pocos, y ya tenía una gran lucha programada para este evento en vivo premium en busca del Campeonato Norteamericano, pero solo uno o dos días antes, tuvimos una larga conversación y simplemente no pensaba que podría pasar por la lucha con el dolor que tenía. Esa fue una decisión que él y nuestro equipo médico tomaron, es la mejor decisión para Wes y eso es lo único en mi mente que es importante en este momento. Todo esto fue de último minuto, Wes, para su crédito, estaba haciendo todo lo posible para prepararse para esto, pero no estaba destinado a ser.

«Así que tomamos la decisión de último minuto, supongo que menos de 24 horas con Dragon Lee. Diré esto, obviamente hay una historia previa con Dragon Lee. Desde un punto de vista egoísta, para mí, estaba tan emocionado y disfrutando de tenerlo en NXT, pero mentiría si dijera que no lo tuve tanto como quería. Sentía que sería un combate fantástico. Es alguien a quien personalmente disfruto y aprecio, no solo como intérprete, sino como ser humano. Sé que aún había luchas pendientes para mí en NXT, así que pensé que si había alguna posibilidad de que esas luchas pudieran suceder, Dragon Lee sería la mejor opción. Es genial tenerlo en NXT, aunque sea solo por un poco más».