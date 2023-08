Que Bron Breakker perdiera el Campeonato NXT en Stand & Deliver el pasado abril no significó el ascenso del hijo de Rick Steiner al elenco principal de WWE. Por eso, los cuatro meses con Carmelo Hayes como máximo monarca de la marca dorada resultan tan valiosos para este, cuando en teoría Breakker estaba destinado a dominar el show de los martes hasta su marcha.

Hayes superó la crucial prueba de una revancha ante Breakker, y luego de que Ilja Dragunov se situara sobre la órbita del título, logró vencerlo también en el reciente The Great American Bash; probablemente su mejor combate desde que trabaja para WWE.

No ha sido Hayes flor de un día, y parece que la apuesta continuará durante un tiempo considerable. «HIM» aúna ese componente «sports entertainment» y una notable calidad «in-ring», cual MVP de la nueva ola, rompiendo todo lo hecho antes por los dos únicos talentos afroamericanos en portar el Campeonato NXT, Big E y Keith Lee.

Pero la maquinaria de WWE no se detiene, y dentro de dos semanas tendrá lugar un nuevo especial de NXT, Heatwave, aunque en forma de episodio televisivo. Y allí, Carmelo Hayes deberá afrontar nueva defensa de su oro.

Presumiblemente, ante Wes Lee o Dijak, según el segmento mostrado ayer en el capítulo de esta semana, donde en pos de ganarse una oportunidad, ambos gladiadores se enzarzaron en una trifulca dentro de los vestidores.

The NXT Championship scene is heating up 🔥🔥🔥@DijakWWE AND @WesLee_WWE want the title!#WWENXT pic.twitter.com/uyj5Fqh6b7