El luchador independiente Wes Barkley ejerció como guardia de seguridad en la reciente pelea de CM Punk y Seth Rollins en WWE Monday Night Raw.

► «Guardando la seguridad»

«Se odian. De verdad, se odian. Estuve tratando de captar la situación las últimas semanas para ver qué pasaba, porque es temporada de WrestleMania y las cosas se están calentando. Nunca los vi en el mismo cuarto ni en el mismo lugar. Buffalo estaba helado. Eran las 6:30 o 7:30 y ya empezaba a hacer frío. ‘¿Por qué hace tanto frío?’ ‘Están dejando esta puerta abierta para cuando llegue Punk.’ Punk llegó y nos dieron la orden: ‘Síganlo.’ Puro caos. Dijeron: ‘Traten de atraparlos si pueden.’ De repente, vi a Seth corriendo desde un lado, ahora estábamos en la multitud, yo solo estaba absorbiendo todo. Todavía me duele un poco. Me dieron un par de codazos, pensé que tenía un ojo morado por un día. Fue un caos», recuerda Barkley con Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds.

Cuando se mencionó que la seguridad no hizo un buen trabajo controlando a los dos, Barkley respondió: «Yo no hago mucho de seguridad. No soy un guardia de seguridad por encargo en ese sentido. Hice un turno de ‘door guy’ a veces, pero no era lo mío. Lo mío es en el ring. Lo tomaré como que estaba donde debía estar. Teníamos los números. No sé cómo pasó eso. Hay que reconocer a Punk y Seth. [El odio llega lejos]. De verdad. También se lo dejamos a los productores. Que metan a Hurricane, no estaba haciendo nada. Yo me quedé cerca de [Jason Jordan], pensé que íbamos a hacer un poco de acción en equipo. Pero no fue así. Aunque estuvo eléctrico.»