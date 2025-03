Wes Barkley revela el consejo que le dio The Miz en WWE Raw

El luchador independiente Wes Barkley visitó recientemente WWE durante varios episodios Monday Night Raw para participar en slgún segmento –anteriormente lo leíamos hablando de la pelea de CM Punk y Seth Rollins y lo mucho que ambos se odian– y también tuvo la ocasión de conversar con The Miz. Fue entrevistado recientemente por Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds y dio a conocer detalles de ese encuentro con «The Awesome One».

► El consejo del Miz

«¿De los segmentos? No realmente, pero tuve muchas conversaciones geniales en Cincinnati y Buffalo con algunos de los talentos. No voy a nombrar a todos, pero diré que The Miz fue increíble. Fue genial finalmente conocerlo. Su padre viene a algunos de nuestros shows, así que tengo esa pequeña conexión. Su padre me ha estado diciendo: ‘Si lo ves, salúdalo’.

Él hizo el dark match en Cincinnati. Lo alcancé antes de que se fuera y tuvimos una buena conversación. Tenemos la conexión de Cleveland. Espero volver a encontrarme con él pronto. Me dio buenos consejos sobre cómo generar algo de impulso y me contó sobre su camino. Cada quien tiene su propio recorrido, y eso es en lo que estoy pensando.

Ver a todo el talento ahí, estos son los mejores luchadores del mundo. Todos, ya sea LA Knight, Punk, Seth Rollins, Tozawa, Gunther… cada uno tiene un camino único que los llevó hasta allí. Escuchar a The Miz hablarme sobre eso realmente me abrió los ojos aún más.

Tengo que seguir trabajando duro, seguir descubriendo quién soy como luchador y qué es lo que aporto. Solo seguir adelante. Eso es básicamente lo que me dijo: ‘Sigue avanzando’. Fue increíble conocerlo.»