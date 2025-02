Weili Zhang acepta amenaza de Tatiana Suárez en UFC 312

Weili Zhang está lista para el desafío que la invicta Tatiana Suárez traerá a la mesa en UFC 312. Weili (25-3 MMA, 9-2 UFC) intentará hacer la tercera defensa de su segundo reinado de título de peso paja cuando se enfrente a Suárez (10-0 MMA, 7-0 UFC) en la pelea co-estelar del sábado en el Qudos Bank Arena en Sydney.

Suárez ha sido considerada como una futura retadora al título y probable futura campeona desde que ganó la serie de telerrealidad “The Ultimate Fighter” en julio de 2016. Su ascenso a la cima se ha visto obstaculizado por lesiones y despidos, pero ahora la oportunidad está aquí.

Sin embargo, tendrá que superar a Weili para poder desarrollar su potencial, y la campeona dijo que ha estado esperando este momento.

“Creo que pelearé con Tatiana tarde o temprano porque tiene un gran historial y también está muy arriba en el ranking. Creo que Tatiana es muy buena en el agarre y la lucha libre, y estoy muy feliz de poder pelear con ella en Australia. Creo que Tatiana es la mejor luchadora y luchadora de todas las oponentes a las que me he enfrentado. Pero creo que todas las fortalezas de Tatiana tienen una forma de resolverlo y una forma de manejarlo”.

Aunque Suárez no puede presumir de los mismos elogios de MMA que la campeona, Weili dijo que no espera que este sea un momento abrumador. Dijo que Suárez no se derrumbará bajo la presión dentro o fuera del octágono durante su primera semana de pelea por el campeonato, y Weili señala las muchas pruebas y tribulaciones que ha superado para llegar a este punto como una razón para ello.

“Creo que Tatiana es una luchadora muy perseverante. Ha enfrentado muchas adversidades en su vida, así que estoy segura de que será muy perseverante”.

Para Weili, UFC 312 es el próximo capítulo de su historia. Weili ha sido la favorita en las apuestas para cada una de sus siete peleas anteriores por el título de la UFC hasta este momento, pero nunca es tan parecido a una moneda al aire, y algunos corredores de apuestas incluso mencionan a Suárez como la más leve de las favoritas.

Weili dijo que eso no la ha perturbado en absoluto. Ella cree que toda la promesa que se ha hecho en torno a Suárez de que se quedará con el oro está justificada, pero que su trabajo es irse con el cinturón.

«No creo que tenga que demostrar que la gente está equivocada. Tatiana es una buena peleadora y entiendo por qué la gente piensa que esta es una pelea reñida».