Weidman no estaba contento con su actuación contra Akhmedov

El ex campeón de peso mediano de UFC Chris Weidman dice que no estaba contento con su actuación en su victoria por decisión unánime sobre Omari Akhmedov el sábado.

En el evento co-estelar de UFC en ESPN + 32, Weidman finalmente regresó a la columna de victorias por primera vez desde julio de 2017 cuando pudo lograr una decisión muy reñida sobre Akhmedov. Después de una fuerte primera ronda, Weidman comenzó a desvanecerse mal en la segunda ronda y, en ocasiones, parecía estar a punto de terminar. Pero pudo aguantar hasta el tercer round. En el último round, Weidman consiguió un derribo y luego dominó a Akhmedov desde la primera posición en la lona para obtener una victoria por decisión unánime.

Chris Weidman no quedó satisfecho con la victoria

Hablando con el comentarista de UFC Paul Felder después de la pelea, Weidman admitió que, si bien se siente aliviado de finalmente volver a la columna de victorias, sabe que no fue su mejor actuación.

“Fue enorme, hombre. Mucha presión sobre mí y estoy feliz de haber levantado la mano. Obviamente no estoy muy contento con esa actuación, pero necesitaba una victoria. Lo hice. No puedo estar tan enojado”.

Felder le preguntó a Weidman si su plan de juego era usar su lucha y el ex campeón de peso mediano de UFC dijo que eso era exactamente lo que estaba tratando de hacer.

“Gameplan era llegar a sus piernas. Detén sus movimientos iniciales y luego llega a mis sumisiones y aprieta y golpea. Fue una buena pelea. Chico duro”.

En cuanto a lo que sigue para Weidman, aún no está seguro. Después de caer recientemente del ranking de los 15 primeros, derrotar al clasificado No. 12 Akhmedov debería ayudar a que Weidman regrese al top 15 de UFC. Aún no tiene a nadie en mente para su próxima pelea, pero avisó al resto de los 15 mejores peleadores de que está de regreso.

“Estoy de vuelta, hombre. Volví. Estoy de vuelta en el 85. Todos los chicos de primer nivel, voy a ir por ustedes. Sé que esta no fue la victoria más destacada, pero yo estoy en la página correcta y eso es un problema para todos”.

Weidman salió con una lógica de juego básica, anotando derribos. Hizo esto durante toda la pelea, pero tuvo problemas para mantener a Omari en el suelo. Lo mismo ocurrió con Omari, quien lanzó más tiros que Weidman.

El ex campeón de UFC dominó el tercer round al conseguir un derribo y mantener a su oponente allí. Weidman obtuvo la victoria por decisión.

Akhmedov entró en esta pelea en una racha ganadora de tres peleas con victorias por decisión sobre Tim Boetsch en marzo de 2019, Zack Cummings en septiembre de 2019 en UFC 242 y luego Ian Heisnisch en UFC 245 en diciembre de 2019.

Weidman entraba en esta pelea tras una derrota ante Dominick Reyes en el evento de UFC Boston desde el TD Garden en Boston, Massachusetts el 18 de octubre de 2019. Antes de eso, perdió ante Ronaldo “Jacare” Souza en el evento co-estelar de UFC 230 , que se produjo después de que Weidman estuvo fuera de acción durante más de un año debido a una lesión en el pulgar. Sufrió la lesión durante su pelea contra Kelvin Gastelum en julio de 2017.