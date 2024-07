WCW a Batista: «Vete de aquí, nunca serás luchador»

The Undertaker explicaba recientemente que no se fue de WWE a la WCW como tantos otros porque Vince McMahon fue quien le dio una oportunidad:

«El hecho de que me dijeran, ‘Nunca vas a ganar dinero,’ siempre fue la motivación que llevé en mi hombro. Incluso cuando llamaron. Recuerdo a Nash llamándome, ‘Creo que puedo conseguirte esto si quieres venir.’ ‘Wow, eso es mucho más dinero del que estoy ganando ahora.’ Lo pensé y dije, ‘No.’ Eso fue lo que significó para mí».

► WCW rechazó a Batista

Y si a él le dijeron que nunca tendría éxito, también a Batista, otro miembro del Salón de la Fama de WWE, según revela «The Animal» en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon:

«Así que eso fue lo que hice. Solo quería levantar pesas. Pensé que quería dedicarme al culturismo. Trece años después, no tenía nada que mostrar. Solo estaba grande y musculoso. Estaba arruinado, y pensé, ‘¿qué voy a hacer?’ (lucha libre profesional) De hecho, fracasé en eso. Mi primera prueba fue miserable. Me dijeron que me fuera y que nunca sería un luchador profesional. Eso fue en Atlanta, Georgia. Era un lugar llamado el Power Plant, que era de la WCW en ese momento. Literalmente me dijeron que me fuera. Dijeron que no lo lograría, que nunca lo lograría.»

«The Animal» no solo triunfaría en la lucha libre profesional -fue una de las figuras principales en los 2000- sino que se ha convertido en una estrella de Hollywood. Precisamente, acaba de estrenar su nueva película, ‘My Spy: The Eternal City‘.

La esperada secuela de la comedia de acción de 2020, ‘My Spy The Eternal City’, reúne a un querido elenco encabezado por Dave Bautista y Chloe Coleman en una aventura familiar llena de emociones ambientada en algunos de los destinos más históricos de Europa. Cuando el coro de la escuela secundaria de Sophie (Coleman) es seleccionado para una gira por Italia que culmina con una actuación para el Papa en la Ciudad del Vaticano, JJ (Bautista) ve esto como una oportunidad para estrechar lazos con su nueva hijastra, por lo que se ofrece como voluntario para ayudar a acompañar al grupo a través de los canales venecianos, los famosos puentes de Florencia y los sitios más históricos de Roma. En cambio, descubre que él y Sophie se han convertido sin querer en peones de un complot terrorista que podría acabar con el mundo tal como lo conocemos.