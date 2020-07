El Shinjuku FACE de la capital japonesa fue el recinto que albergó la función "Vega and Altair", primera que celebra Pro Wrestling WAVE con la presencia de aficionados, tras la Pandemia de Covid-19.

► "Vega and Altair"

Desde que HIRO'e anunció su retiro de la lucha libre, ha mantenido luchas contra las mejores exponentes de la lucha libre profesional japonesa y a 40 días de este retiro, se probó en mano a mano ante la experimentada Arisa Nakajima. A pesar de que HIRO'e se esforzó al máximo, no pudo contra la sapiencia de su rival.

Exponiendo por tercera ocasión el Campeonato Mundial Elizabeth WWWD, Kyushei Hirota Elizabeth Sakura enfrentó en triple amenaza a Kaoru Ito y Tomoko Watanabe.

A pesar de la mayor corpulencia de sus oponentes, la menudita Sakura centró sus ataques vía aérea con lo que imprimió velocidad a la ofensiva, dejando fuera del ring a Ito y Watanabe, para que se decretara el conteo fuera y Sakura retuviera su cetro.

En el turno estelar, se puso en juego el Campeonato Regina di WAVE. La monarca Nagisa Nozaki se presentó para responder al desafío de Yuki Miyazaki.

Originalmente, ésta lucha se había programado para el 1 de abril. Se pospuso debido a la propagación del coronavirus, pero se realizó después de casi tres meses. El 28 de junio, en el Shinkiba 1st RING, donde se reanudaron las actividades, Nozaki y Miyazaki se unieron por primera vez en mucho tiempo, pero debido a la batalla previa al título, la asociación no tuvo éxito.

La lucha de campeonato fue muy reñida, incluso las involucradas usaron sillas y una escalera para atacarse de manera brutal. El réferi sacó todos los instrumentos de castigo para que la lucha fuera limpia, pero las acciones ya no disminuyeron de intensidad. Finalmente, Nagisa Nozaki atacó a su retadora con un Noa Lancer High en el rosto que la dejó fuera de circulación, para concretar su tercera defensa.

Los resultados completos son:

WAVE "VEGA AND ALTAIR", 07.07.2020

Shinjuku FACE

Asistencia: 145 Espectadores

1. YOUNG wave: Mikito Shindo, Crea y Haruka Umesaki vs. Suzu Suzuki, Ayumu Hayashi y Tomoka Inaba - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

2. Scramble wave: Yumi Ohka y Miyuki Takase vencieron a Yuu e Itsuki Aoki (16:11) con la Big Boot de Ohka sobre Aoki.

3. memorial wave ~ COUNTDOWN LONG BEACH 40 Days: Arisa Nakajima derrotó a HIRO'e (14:04) con un Leg Clutch-Style Jumper Hold.

4. WWWD World Elizabeth Title: Kyushei Hirota Elizabeth Sakura (c) venció a Kaoru Ito y Tomoko Watanabe (11:35) por Double Count Out defendiendo el título

5. Regina di WAVE Title: Nagisa Nozaki (c) derrotó a Yuki Miyazaki (14:48) con la Noa Lancer High defendiendo el título