WAVE: El adiós de la leyenda Yuki Miyazaki

«Yuki Miyazaki Retirement ~ The End Of Rampage» fue la función que Pro Wrestling WAVE presentó desde el Tokyo Korakuen Hall donde se dio el retiro profesional de Yuki Miyazaki.

► «Yuki Miyazaki Retirement ~ The End Of Rampage»

Con esta función concluyeron 30 años de carrera profesional de Miyazaki, que estuvo acompañada por varios luchadores de la escena profesional japonesa.

Miyazaki se despidió primero de las batallas hardcore, que si bien no eran su especialidad, si las tuvo de forma constante. En esta última lucha de ese estilo, hizo equipo con Hibiscus Mii para enfrentar a Risa Sera y Yuko Miyamoto antes quienes cayeron tras casi trece minutos de intensa refriega donde se usaron mesas, escalera, sillas con alambre de púas y palos de bambú.

En la batalla principal, Yuki Miyazaki enfrentó en triple amenaza a Sakura Hirota, una de sus grandes amigas y a la legendaria Aja Kong. Cada una llevó un arma especial y antes de que iniciara el combate, Miyazaki rompió un daruma con un bat con alambre de púas. Iniciaron las acciones y en un momento determinado fueron ingresando varias luchadoras fungiendo como armas (Yumi Ohka, Tae Honma, Maika Ozaki, Yuko Sakurai, Rina Amikura, Sonoko Kato, KAORU, Sanshiro Takagi, Mio Momono, Chihiro Hashimoto, Carlos Amano, Cherry, SAKI, entre otras). Luego de que todas las «armas» fueron eliminadas, sólo quedaron las tres luchadoras y el duelo terminó con Aja Kong dominando a sus rivales.

Dio inicio la ceremonia de retiro, las primeras en entrar fuero sus compañeras de NEO Machine Guns. Luego las luchadoras que tuvieron algo que ver en la carrera de Miyazaki. Representantes de la escena femenina fueron subiendo a saludarla (Stardom, Sendai Girls, Prominence, Marvelous, Diana, SEAdLINNG, Pure-J.

Luego Miyazaki dio un breve discurso agradeciendo a la afición por su apoyo durante 30 años. El anunciador Nonaka leyó un resumen de los logras de Miyazaki y se realizó el toque de 10 gongs. Miyazaki bajó del ring y fue cargada en hombros para despedirse de la afición.

Los resultados completos son:

WAVE «YUKI MIYAZAKI RETIREMENT ~ THE END OF RAMPAGE», 01.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

855 Espectadores

1. Momoka Hanazono y Sayaka Unagi vencieron a Tsutomu Oosugi y Banana Senga (2:01:07) cuando Hanazono colocó espaldas planas a Senga tras un Last Ride de Chihiro Hashimoto.

2. Last Hardcore: Risa Sera y Yuko Miyamoto vencieron a Yuki Miyazaki y Hibiscus Mii (12:48) con un Moonsault Press de Miyamoto sobre Miyazaki.

3. Special Tag Match: Tsubasa Kuragaki y Chikayo Nagashima vencieron a Sumire Natsu y Itsuki Aoki (10:41) con un Fisherman Buster de Nagashima sobre Natsu.

4. Special Tag Match: Kyoko Inoue y Ayame Sasamura vencieron a Rina Amikura y Tomoko Watanabe (7:19) con un Lariat de Inoue sobre Amikura.

5. Special Tag Match: VENY y Hazuki vencieron a Haruka Umesaki y Honoka (13:03) con un Revolution Style Driver de VENY sobre Honoka.

6. Yuki Miyazaki Retirement Match – 3 Way Match: Aja Kong venció a Yuki Miyazaki y Shin Hirota Katsushika Sakura (41:46) con un Backfist sobre Miyazaki y Sakura.