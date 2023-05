WAVE: “Catch the Wave 2023” Inicia el torneo

El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto donde dio comienzo la edición 2023 del torneo “Catch the Wave” de Pro Wrestling WAVE.

► “Catch the Wave”

Al comienzo de la función se dio la ceremonia de apertura con la presencia de todas las competidoras, excepto Rina Amikura, quien se lesionó en la práctica previa a la función y no tuvo participación en esta jornada.

Comenzaron las acciones con los duelos del Grupo Joven, Himiko de Diana, sumó sus primeros puntos doblegando a la jovencita Kizuna Tanaka, hija de Minoru Tanaka.

A continuación, ocurrió el primer empate de la competencia. Honoka y Yura Suzuki combatieron por diez minutos sin que hubiera vencedora, por lo que cada una se llevó un punto.

En el único choque del Grupo C, Hikari Shimizu se impuso a Itsuki Aoki en casi tres minutos de acciones.

Para el primer combate del Grupo Elizabeth, Kaori Yoneyama pasó sobre Mizuki Endo.

Siguió una recia confrontación entre Risa Sera y SAKI, con triunfo de la primera, en duelo correspondiente al Grupo B

En lucha del Grupo A, Asuka pasó sobre Kurumi Hiragi sumando dos unidades.

Cerrando la jornada, Yuki Miyazaki dominó a la escurridiza Kyusei Sakura Hirota en una intensa refriega donde la dura Miyazaki salió avante.

Los resultados completos son:

WAVE “CATCH THE WAVE 2023”, 04.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 413 Espectadores

1. 7wave: Cherry venció a Kohaku, Miyuki Takase, Kakeru Sekiguchi, Riko Kawahata, Yuko Sakurai y Haruka Umesaki (9:37). Sakurai fue eliminada con Cross Armbreaker, Cross Kneelock y Figure-Four Necklock (2:26). Sekiguchi fue eliminada (3:09). Kohaku fue eliminada (4:49). Kawahata fue eliminada con La Magistral (8:06). Cherry lanzó a Takase y Umesaki por encima de la cuerda superior (9:37).

2. Catch the WAVE – Grupo Joven: Himiko [2] venció a Kizuna Tanaka [0] (8:02) con un Double-Arm Hiya Buster.

3. Catch the WAVE – Grupo Joven: Honoka [1] vs. Yura Suzuki [1] – finalizó en empate tras concluir el tiempo (10:00).

4. Catch the WAVE – Grupo C: Hikari Shimizu [2] derrotó a Itsuki Aoki [0] (2:57) con un Twin-kurun.

5. Catch the WAVE – Grupo Elizabeth: Kaori Yoneyama [2] venció a Mizuki Endo [0] (4:04) por Pinfall.

6. Catch the WAVE – Grupo B: Risa Sera [2] derrotó a SAKI [0] (10:39) por Countout.

7. Catch the WAVE – Grupo A: Asuka [2] venció a Kurumi Hiragi [0] (6:26) con un Asuka Fantasy.

8. Catch the WAVE – Grupo Elizabeth: Yuki Miyazaki [2] derrotó a Kyusei Sakura Hirota (12:06) con la Jikiden Death Valley Bomb.

Catch the WAVE 2023 – Clasificación Parcial

Grupo Joven

1. Himiko [2]

2. Honoka [1]

-. Yura Suzuki [1]

4. Kizuna Tanaka [0]

5. Chie Ozora [-]

Grupo Elizabeth:

1. Kaori Yoneyama [2]

-. Yuki Miyazaki [2]

3. Sakura Hirota [0]

-. Mizuki Endo [0]

5. Cherry [-]

Grupo A

-. ASUKA [2]

-. Hiragi Kurumi [0]

-. Kohaku [-]

-. Manami [-]

-. Rina Amikura [-]

Grupo B:

-. Risa Sera [2]

-. SAKI [0]

-. Miyuki Takase [-]

-. Riko Kawahata [-]

-. Kakeru Sekiguchi [-]

Grupo C:

-. Hikari Shimizu [2]

-. Itsuki Aoki [0]

-. Ayame Sasamura [-]

-. Haruka Umesaki [-]

-. Yuko Sakurai [-]