WAVE: “Brand New Wave” 2 títulos en juego

“Brand New Wave” fue el nombre del evento que presentó la empresa femenina Pro Wrestling WAVE.

► “Brand New Wave”

Al comienzo de la función se presentaron las estudiantes que debutarán en la función del 2 de abril. Se trata de Kizuna Tanaka, la hija de los luchadores Minoru Tanaka y Yumi Fukawa, quien se enfrentará a Honoka, quien también debuta. La tercera debutante es Asuna, aunque su lucha debut aún no se ha determinado.

En el segundo duelo de la función se enfrentaron Kyusei Sakura Hirota y Miyuki Takase. Este encuentro tuvo la particularidad de que se desarrolló en el curso de todo el evento y en todo el Korakuen Hall, interviniendo en las otras luchas. Al finalizar el evento, la lucha terminó en empate cuando las dos se noquearon.

En un violento duelo de tercias mixtas, Yuki Miyazaki, Rina Amikura y Tetsuhiro Kuroda superaron a Risa Sera, Asuka y Toru Sugiura.

Luego de doce defensas exitosas, finalmente galaxyPunch! (Hikari Shimizu y SAKI) perdieron el Campeonato de Parejas WAVE, cayendo en un durísimo encuentro ante Ikuto Hidaka e Itsuki Aoki. Tuvieron que pasar nueve años para que un hombre volviera a tener este título. En 2014 fueron Yankee Two Kenju (Isami Kodaka y Yuko Miyamoto) quienes conquistaron este campeonato.

En el turno principal, Hikaru Shida logró la quinta defensa del Campeonato Regina di WAVE sometiendo a Eiger. En la lucha intervinieron Sakura Hirota y Miyuki Takase quienes seguían con su duelo personal.

Los resultados completos son:

WAVE “BRAND NEW WAVE”, 12.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 355 Espectadores

1. Aoharu wave: Kakeru Sekiguchi y Riko Kawahata vencieron a Suzu Suzuki y Yuko Sakurai

(12:14) con la Kakelahoma de Sekiguchi sobre Sakurai.

2. Comical wave: Kyusei Sakura Hirota vs. Miyuki Takase – finalizó en empate por doble KO (1:56:58).

3. Future wave: Kohaku derrotó a Manami (10:00) con un Double-Arm T.

4. Dangerous wave: Yuki Miyazaki, Rina Amikura y Tetsuhiro Kuroda vencieron a Risa Sera, Asuka y Toru Sugiura (19:16) con una Go Valley Bomb de Miyazaki sobre Sera.

5. Dual Shock WAVE ~ WAVE Tag Team Title: Ikuto Hidaka e Itsuki Aoki derrotaron a SAKI y Hikari Shimizu (c) (19:06) con un Japanese Ocean Backdrop Hold de Aoki sobre Shimizu -conquistándo el título

6. Regina di WAVE ~ WAVE Singles Title: Hikaru Shida (c) venció a Eiger (13:18) con la KATANA defendiendo el título