Si alguna vez se preguntan cómo sobreviven algunas promotoras que con apenas un show al mes, y desde recintos nada fastuosos, logran programar a nombres muy punteros de la industria, hay una respuesta corta: la mayoría no sobreviven. Pero a veces, se producen «resurrecciones».

En mayo de 2024, Warrior Wrestling celebró su último show, Battle For The Heart Of Chicago, luego de hacer pública su inviabilidad financiera. Una dura pérdida para la escena de la «Second City» y en general, para la lucha alternativa estadounidense, luego de siete años de notables shows, con un historial de implicados del que sólo tal vez PWG podría presumir: desde Rey Mysterio a LA Park, pasando por Minoru Suzuki o Will Ospreay. Durante los inicios pospandémicos, Warrior Wrestling era, sin cortapisas, una de las mejores «indies» del mundo.

Pero este próximo 5 de diciembre, Warrior Wrestling regresa desde el Half Acre Bewery de Chicago, con un evento de título ad hoc, Resurrection, y lo hace valiéndose de una de las caras más populares de AEW, Willow Nightingale, como principal gancho promocional, quien debutará así en la empresa. Por el momento, se desconoce quién o quiénes serán sus rivales.

Nightingale viene de competir en el episodio de AEW Dynamite de la semana pasada, dentro de una lucha de duplas a cuatro bandas, de la que salieron vencedoras Jamie Hayter y Queen Aminata.

Willow Nightingale, Trevor Outlaw, Richard Holliday, Niki XS y Tootie Lynn verán acción

Sam Adonis vs. Kody Lane

Beastman vs. Sam Beale

Better Together (Ori Gold y Hadar Horvitz) vs. Latinos Most Wanted (Koda Hernandez y Sabin Gauge)

Mad Dog Connelly vs. rival por determinar

