Per se, AEW Collision nació como una apuesta riesgosa. Ante el crecimiento de la casa Élite, con un elenco para el que no eran suficientes dos horas semanales, Warner Bros. Discovery decidió concederle en 2023 otras dos horas bajo su paraguas. El problema, sin embargo, fue el día escogido.

Hace décadas que los sábados noche no resultan precisamente el mejor hueco para un programa luchístico en la televisión estadounidense. Así, desde sus inicios, esto se evidenció en los resultados de audiencia cosechados por Collision, bastante inferiores a los de Dynamite, con cerca de la mitad de telespectadores.

Y ahora, a tal factor inherente se le une WWE y su recobrada candencia, gigante que celebra los sábados sus eventos premium, provocando puntuales reprogramaciones por parte de WBD para evitar la competencia directa, pues cuando ambos productos convergen, los números de Collision se resienten aún más si cabe.

Todo, ante la clara prioridad que WBD concede a los deportes mayoritarios, como sucedió el miércoles con el bloque de cuatro horas de Fyter Fest, a fin de que este sábado TNT emita los «playoffs» de la Stanley Cup de la NHL. Praxis que repetirá la próxima semana con Summer Blockbuster.

Véase, AEW podría ofrecernos el mejor show del año cada sábado, que las propias limitaciones de un sábado noche nunca permitirán cosechar grandes datos de seguimiento a Collision. Realidad que parece haber visto ya WBD, según revela hoy Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter.

Los lunes está Raw, los martes NXT, los miércoles ya son de Dynamite y los viernes está SmackDown. Quedan, como opciones menos remotas, los jueves y los domingos. Sin embargo, ROH se emite los jueves y esta jornada, además, suele ser jornada de NFL. Mientras, AEW suele reservar para los domingos sus eventos de pago por visión. Papeleta complicada aquí la que tiene WBD.

