Wardlow vs. Samoa Joe vs. Powerhouse Hobbs en Full Gear 2022

En la más reciente edición de AEW Dynamite, se añadió el undécimo combate para el PPV Full Gear 2022, que tendrá lugar el sábado 19 de noviembre de 2022 desde el Prudential Center en Newark, New Jersey. Será una gran triple amenaza por el Campeonato TNT.

Así las cosas, Wardlow deberá defender el título en contra del actual Campeón de la Televisión ROH, Samoa Joe. Y también, contra Powerhouse Hobbs. Con Hobbs, Wardlow ya traía pique desde hacía varias semanas. Sin embargo, con Joe veían haciendo equipo y dominando la división.

Lo que ocurrió fue que a este no le gustó que Wardlow dijera la semana pasada que iba a ir por todos los títulos de AEW, siendo él campeón, y lo atacó a traición.

Esta semana se programó la lucha durante un segmento que empezó con una entrevista de Tony Schiavone a Samoa Joe en el ring. Este lo intimidó y le dijo que si pensaba que había sido un shock cuando atacó a Wardlow. Luego, dijo que Wardlow había pagado el precio máximo por abrir su boca sin pensar. Y que él se negaba a esperar ser la próxima víctima de Wardlow, como todos los demás esperaron antes, y por eso, se salvó a sí mismo.

Joe dijo que si Schiavone o alguien más tenía problemas con él, lo podían discutir inmediatamente. Hobbs salió a la rampa de la plataforma de entrada y le dijo a Joe que había llegado tarde a la fiesta porque él ya le había pateado el trasero a Wardlow y que ahora, iba a subir a ese encordado a patearle el trasero a Joe. En este punto, Wardlow entró por la multitud y atacó por la espalda a Joe.

Hobbs se unió a los golpes, pero aparecieron de backsatge una gran cantidad de luchadores que los intentaron separar. Pero, Wardlow atacó a varios luchadores y luego, se lanzó por encima de la tercera cuerda sobre un grupo de luchadores que estaban en ringside. Luego, Wardlow celebró con los fans y minutos después, AEW oficializó esta triple amenaza que les contamos para el PPV.

