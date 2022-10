Wardlow vs. Matt Taven en el próximo AEW Rampage

En la más reciente edición de AEW Dynamite, se anunció lo que será un gran cartel de lucha libre que AEW presentará en el próximo AEW Rampage, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de octubre de 2022. Hasta el momento, se han anunciado tres combates.

En la primera lucha de la noche, se anunció que Tay Melo se enfrentará a Madison Rayne, quien también funge como instructora de lucha libre tras bambalinas. Por otra parte, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta del Blackpool Combat Club, se enfrentarán a 2point0, el equipo conformado por Matt Menard y Angelo Parker, quienes también serán parte de The Jericho Appreciation Society.

Matt Taven challenges Wardlow this Friday for the TNT Championship! 🙌#AEWDynamite #AEWRampage pic.twitter.com/1IhQEtOHyL

