«Siento que estamos cerca de descubrir quién es El Diablo. Espero revelaciones importantes y momentos impactantes en Worlds End. Los secretos serán desvelados y estoy ansioso por ello (…)». Se espera que hoy, en el último PPV de AEW en 2023, se conozca la indentidad de The Devil, el misterioso personaje enmascarado que ha estado haciendo la vida difícil a MJF y cuyos secuaces lo destronaron como Campeón Mundial de Parejas ROH esta semana en Dynamite.

► Wardlow no estaría en Worlds End

Una de las muchas especulaciones sobre la identidad del Diablo es que es Wardlow, a quien también han mencionado como uno de sus amigos. Es de suponer que la identidad de todos se descubrirá al mismo tiempo, y si es esta noche, finalmente podría no ser Mr. Mayhem, si lo que dice ahora en redes sociales es cierto. El exCampeón TNT dice que no es The Devil ni un secuaz, así como también que estará viendo Worlds End desde Londres, por lo que no hará acto de presencia.

Wardlow says he's no Devil or Goon pic.twitter.com/UyxK3N4Y7c — Robert DeFelice | Fightful (@dudefelice) December 30, 2023

Claramente, podría estar buscando engañar a los fanáticos para que dejen de hablar de él y que de alguna forma la revelación de que él está detrás de alguno de los enmascarados sea un poco más sorprendente. No obstante, tengamos en cuenta que Wardlow lleva persiguiendo a MJF un buen tiempo, desde que volvió de tantos meses fuera de la programación, es decir, ¿qué necesidad tiene de ser El Diablo? Sus intenciones están claras, solo es cuestión de tiempo que enfrente al Campeón Mundial AEW.

► El cartel de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

Ricky Starks, Big Bill y The Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs) (con Don Callis) vs. Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting y Darby Allin

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Keith Lee vs. Swerve Strickland

Andrade El Ídolo vs. Miro

Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia vs. Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale