Wardlow: «Echo de menos tener cerca a Cody Rhodes»

«(…) Nunca tendré una mala palabra que decir sobre Cody. Nunca he tenido nada más que interacciones positivas con él, y él hizo que mis sueños se hicieran realidad. Siempre estaré en deuda con él, siempre le estaré agradecido por la oportunidad que me dio porque no estaría sentado aquí hablando con ustedes si no fuera por él. Entonces, si esto es todo, solo le daría las gracias. Le deseo a él y a su familia lo mejor en lo que sea que decidan hacer (…)». Así hablaba Wardlow de Cody Rhodes al confirmarse su salida de AEW.

► Wardlow extraña a Cody Rhodes

Ocho meses después, el Campeón TNT echa de menos al «American Nightmare». Así lo señala en Eat Sleep Podcast Repeat. Ambos solo pudieron compartir el encordado en una ocasión. Lo hicieron como oponentes en un mano a mano dentro de una jaula de acero en el Dynamite del 19 de febrero de 2020. Quizá algún día vuelvan a trabajar juntos. Si fuera por Jim Cornette, «Mr. Mayhem» estaría ya en WWE. Pero que sepamos, de momento, Wardlow no tiene ninguna intención de dejar All Elite Wrestling para convertirse en una Superestrella.

«No sé si diría decepcionado, porque amo a Cody y apoyaré lo que quiera hacer con su vida, así que nunca le reprocharía eso, y se lo dije. Personalmente, extraño su presencia en el vestuario. Tiene una presencia muy positiva detrás del escenario, y era alguien con quien podía ir y hablar cómodamente, así que extraño tenerlo cerca«.

