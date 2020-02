El púgil tailandés Wisaksil »Srisaket Sor Rungvisai» Wangek (47-5-1, 41 KO) ya tiene fecha, rival y sede para su regreso al boxeo. Wangek estará regresando el 4 de abril contra su compatriota Amnat Ruenroeng (20-3, 6 KO) en el Workpoint Studio de Bang Phun.

Thainchai Pisitwuttinan (promotor de WP Promotions) dijo que será una pelea en la que la pegada se enfrentará a la inteligencia ya que será una pelea entretenida.

«‘Srisaket Sor Rungvisai’ es más fuerte que Amnat Ruenroeng. Pero, Rueonroeng es el boxeador más inteligente. Sus habilidades son difíciles de encontrar en otro boxeador de tailandia. No es alguien que ‘Rungvisai’ solo puede pasarle por encima. Aseguro de que será una pelea muy entretenida entre estos dos».

Ruenroeng ya tiene 40 años de edad, mientras Wangek tiene 33. En alcance es Ruenroueng quien lleva ventaja por un margen amplio, Wangek tiene ’63 y su oponente tiene ’69. Una pelea a distancia podría complicarle la noche a »Rungvisai».

Ruenroeng ha hecho muchas peleas en el nivel local lo que significa que no ha hecho mucho ruido y no conoce casi nada de él. Pero ha ganado 7 de sus últimos 10 combates, lo que es una racha positiva. Es poco probable de que si sale vencedor ante su compatriota llegue a una pelea por un título mundial ya que a su edad no llega mucho.

Falta ver que traen estos dos cuando llegue la noche de la pelea.

»Srisaket» llegó al ojo publico cuando dió la sorpresa al vencer por decisión mayoritaria al púgil nicaraguense Román González el 18 de marzo de 2017. Luego de dicho resultado que generó controversia se dió la revancha el 9 de septiembre. Wangek ganó de nuevo pero por nocáut en el cuarto asalto del mismo año.

Wangek lleva un poco menos de un año que no sube a un cuadrilátero, su último combate fue cuando cayó por decisión unánime ante el púgil mexicano Juan Francisco »El Gallo» Estrada.

¿Será un regreso exitoso para Wangek o podrá Ruenroeng dar la sorpresa?

