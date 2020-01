Hace unas semanas, WALTER retuvo su Campeonato NXT UK frente a Joe Coffey en el evento estelar de NXT UK TakeOver: Blackpool II, continuando así su dominio en la marca británica. Anoche en NXT, el austriaco estuvo presente junto a todo su grupo, Imperium, para atacar a The Undisputed Era de cara a Worlds Collide que se llevará a cabo este sábado.

Este fin de semana, además de Worlds Collide, se llevará a cabo el Royal Rumble 2020, en donde ya existen 24 nombres confirmados para la batalla campal varonil. Aunque ninguna Superestrella de NXT está enlistada hasta el momento, no se descarta la aparición de alguna, que inclusive podría debutar en este tipo de encuentro. Una de estas superestrellas podría ser WALTER, quien recientemente manifestó su intención de participar.

► ¿Veremos una confrontación entre WALTER y Brock Lesnar?

Como ya hemos conocido, en los recientes programas de Raw, Paul Heyman ha revelado que su cliente Brock Lesnar participará en la batalla campal de 30 hombres ingresando en la posición número uno, y ha ratificado que saldrá victorioso de la misma.

A pesar de no tener superestrellas de NXT confirmadas en la batalla campal, algunas de ellas han expresado no solo la intención de participar, sino de eliminar a Brock Lesnar, tal es el caso de Matt Riddle; sin embargo, el Campeón NXT UK, WALTER, también ha dicho que le encantaría ingresar al Royal Rumble como el número dos.

En declaraciones a Mirror Sport, el austriaco dijo que tiene mucho respeto por Lesnar y que está dispuesto a enfrentarse al Campeón de la WWE al comienzo del encuentro.

«Iré en segundo lugar, no me importa. Respeto a Brock Lesnar porque creo que es el luchador profesional más inteligente del planeta en este momento. El número uno, trabaja la menor cantidad de tiempo para todos los demás, haz lo tuyo cosa … perfecto».

WALTER agregó que las personas a las que no les gusta Lesnar solo lo hacen porque están «celosas de no ser tan inteligentes como él», y reveló que el ex campeón de peso completo UFC es uno de sus luchadores favoritos. Sin duda alguna, será interesante ver a WALTER y Brock Lesnar enfrentarse unos minutos en lo que sería un duelo de poder a poder.