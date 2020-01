Unas semanas atrás FOX lanzó un video de promoción de Royal Rumble 2020 en el que aparecerían varias Superestrellas de NXT. No lo podíamos tomar como un auncio oficial de su participación pues no fue publicado por WWE. Pero igualmente pensamos que a nadie sorprendería que Finn Bálor, Tyler Breeze, Matt Riddle, Keith Lee, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Kyle O’Reilly, WALTER y Pete Dunne estén en el PPV. De hecho, esperamos que algunos de ellos, sino todos, formen parte de la campal varonil.

Es más, en algunos casos incluso puede decirse que deberían abandonar la marca amarilla para continuar su aventura en Raw o SmackDown. Ahora, ¿diríamos eso de WALTER? Probablemente no. Ha demostrado que es uno de los mejores luchadores del mundo, pero todavía tiene mucho que hacer como Campeón NXT UK, además de seguir mostrándose en NXT. Aún así, participar en el evento de este domingo no implica nada más que eso, por lo que podría aparecer para avisar a todos en las marcas principales lo que les espera.

Él, por ahora, no confirma ni desmiente nada. Esto comentó recientemente a Metro:

«Para ser honesto, no lo sé (sí estará en el show). Me encantaría . Royal Rumble es un combate totalmente diferente. No es como Survivor Series, donde tienes a un equipo contigo. En Royal Rumble también hay mucha gente, pero cada hombre va por su cuenta».

Veremos qué ocurre. Mientras, descubramos más declaraciones del luchador austríaco acerca de Survivor Series 2019.

«No me importaba nada esa lucha. Me importan mis muchachos (Imperium), mi gente, mi deporte, pero no me importan todas esas personas enojadas. Fue un combate extraño: tres equipos de cinco hombres y siempre tres muchachos en el encordado. Parecía un circo».