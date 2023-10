Walt Harris suspendido 1 año por prueba de drogas positiva

El peso completo de UFC, Walt Harris, quedará fuera de juego en el futuro previsible. La Comisión Atlética de Nevada (NAC) impuso el martes a Harris una suspensión de un año por su reciente resultado positivo en una prueba de detección de drogas para drostanolona, ​​un agente anabólico ilegal.

Harris dio positivo por drostanolona en una prueba de drogas fuera de competencia el 24 de junio antes de su pelea programada contra Josh Parisian el 15 de julio, que finalmente fue cancelada.

La suspensión de Harris es retroactiva a la fecha de la prueba fallida, lo que significa que es elegible para regresar a la competencia el 24 de junio de 2024. También debe pagar $392.60 en honorarios de abogados y debe someterse a pruebas de drogas adicionales cada 30, 15 y tres días. fuera de su próxima pelea.

En una declaración de julio pasado , Harris escribió:

“Creo que esto proviene de un suplemento en el que he confiado durante toda mi carrera, pero al final del día, nunca fue aprobado por la USADA. Soy un completo idiota por no comprobarlo antes, pero definitivamente no soy un tramposo”.

Harris, de 40 años, no ha peleado desde que perdió por nocaut en el primer asalto ante Marcin Tybura en junio de 2021, un resultado que marcó su tercera derrota consecutiva bajo el paraguas de UFC.

En total, Harris (13-10, 1 NC) ha competido 16 veces en dos períodos separados en UFC desde 2013. Posee notables nocauts en el primer asalto sobre Serghei Spivac y Aleksei Oleinik .