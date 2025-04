Esta semana, cuando en WWE sólo debería hablarse de WrestleMania, The Rock quiso desconcertar no sólo a los seguidores de la compañía, sino a toda la industria luchística con un asunto que nada tiene que ver con «The Showcase of the Inmortals».

O tal vez sí, y en una estampa insólita, el domingo veamos a Hiroshi Tanahashi ayudando a John Cena a iniciar su decimoséptimo reinado mundial. Porque The Rock sugirió, mediante breve vídeo compartido en redes sociales, que la distancia existente entre WWE y NJPW es un rompecabezas por el que está dispuesto a devanarse los sesos. Escenificación, he aquí detalle interesante, también compartida por la casa nipona.

Y a falta de comunicados oficiales de parte de dirigentes de ambos productos, ahora nos llega la reacción de Walker Stewart, principal comentarista en inglés para NJPW, durante su más reciente visita a ‘Busted Open Radio‘.

«Tú sabes, si [la publicación de The Rock] trata de llamar la atención, no estoy seguro. Algo que sí sé seguro es que New Japan Pro-Wrestling tiene una maravillosa relación con AEW y otras organizaciones y compañías y sé que está muy contenta y satisfecha por ello. Ahora, si alguna de las partes tiene intenciones, lo desconozco. Eso está muy muy por encima de mi categoría salarial. Pero a ver, hizo que saltara de mi asiento. The Rock llevando con una camiseta de NJPW resolviendo un cubo de Rubik. Demonios, sí. No dejo de verlo por Twitter. Está haciendo que la gente hable un poco más sobre New Japan Pro-Wrestling después del gran evento que hicimos en los Estados Unidos. De ninguna manera puedo verlo como algo negativo.

«Ahora, si tengo alguna información interna o algo […] Si tengo alguna información sobre TKO o The Rock queriendo hacer negocios con New Japan, realmente no es cosa mía decirlo. No tengo información en ese sentido. Pero sería interesante. Todo puede pasar en el mundo de la lucha libre. Creo que siempre se dice eso y no quiero sembrar dudas sobre algo de lo que no tengo conocimiento, pero sí, creo que lo dejaré ahí».