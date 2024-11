Wade Barrett: «WWE NXT es un monstruo en sí mismo»

El ex luchador de WWE y actual comentarista de Raw Wade Barrett celebra el fantástico presente de NXT, que, entre otros éxitos, venció una vez más a AEW. Pero el que fuera líder de The Nexus no menciona este detalle en AceOdds cuando le preguntan acerca del futuro del territorio de desarrollo.

► Wade Barrett celebra a NXT

«Sí, creo que NXT se está convirtiendo en su propio monstruo. El show es tan significativamente diferente de Raw y SmackDown que realmente no puedes compararlos. Tenemos algo de talento joven, menos experimentado, en el programa, y muchas veces realmente no sabes qué esperar. Algunos van a cometer errores, y eso en sí mismo puede ser bastante entretenido. Pero creo que en NXT se quitan el freno de mano, por así decirlo, y dejan que muchos de los talentos jóvenes salgan y simplemente sean ellos mismos. Prueben cosas. Puede que funcione o puede que se estrellen, pero cuando lo intentan puedes obtener momentos verdaderamente mágicos. Puedes descubrir talentos que cambian la industria cuando no tienen esas limitaciones impuestas sobre ellos. Esa es una de las cosas más emocionantes de NXT para mí. Prueban diferentes tipos de combates, por ejemplo.

«Intentan estructurar sus shows de manera distinta. Hace unos años, tenían un enfoque real en que todo fuera a 100 millas por hora, no solo en el ring, sino en los segmentos que se movían rápidamente. Estaban pensando en esa generación de fans de TikTok que no tienen el mayor tiempo de atención. Así que, si les das un segmento largo, tal vez se aburran y empiecen a mirar su teléfono. No, tienes que mantenerlo en movimiento de esta manera. Me interesaba mucho la forma en que intentaban eso, y hemos absorbido algo de eso en Raw y SmackDown.

«Creo que han hecho un gran trabajo en NXT creando su propia cultura y dándose un pequeño nicho en nuestro mundo. Siempre es un show fascinante cuando lo veo. Aprendo mucho de ellos y de las mentes creativas allí, lideradas obviamente por Shawn Michaels y Matt Bloom. Me gusta mucho cómo están dispuestos a asumir riesgos en ese programa. Es un show muy arriesgado y creo que muchas veces eso da buenos resultados y nos da grandes ideas para el resto de la maquinaria de WWE.»

