Wade Barrett es actualmente comentarista de SmackDown, reemplazando en ese rol a Pat McAfee. Previo a su etapa actual bajo los micrófonos, tuvo una carrera como luchador en donde había empezado a ganar relevancia desde su debut, cuando lideró a un grupo de «novatos» provenientes de NXT, denominado The Nexus.

The Nexus tuvo uno de los debuts más impactantes en la historia de la WWE, y contaban con un gran impulso al principio, posicionándose en una rivalidad con John Cena, quien a criterio de muchos «enterró» al grupo.

► Wade Barrett era el temido líder de The Nexus

Durante una entrevista reciente con Ryan Satin en Out of Character, Wade Barrett recordó un poco su etapa como líder de The Nexus y reveló que la compañía se tomó la historia de este grupo tan en serio que se les ordenó que no se les permitiera entrar al vestuario. Barrett sintió que esta era la regla más tonta que jamás había experimentado en su carrera.

“Realmente, fue una de las cosas más tontas que he experimentado en mi tiempo en la WWE. Hubo una persona que fue puesta a cargo de nosotros y que ya no está en la empresa que decidió que sería apropiado que una facción de tipos que estaban atacando a la empresa no pudieran entrar en el vestuario, lo cual tendría absolutamente sentido porque en términos de Nexus, salíamos de la multitud, se nos percibía como extraños que no habían obtenido contratos en la WWE. Entonces, tenía un poco de sentido lógico.

¿Por qué estoy en el evento principal de Survivor Series, por qué todos estamos en el evento principal de SummerSlam, pero no soy elegible para entrar en el vestuario aquí? me voy a cambiar en el pasillo; las señoras de la cena, el personal de catering y el personal de limpieza pasan caminando mientras me pongo mi equipo. Estoy como, ‘Esto es estúpido. No hay ningún beneficio en esto. No hay recompensa para esto”.

Wade Barrett luchó por última vez en el 2016 antes de que expirara su contrato con WWE en aquel entonces. Aunque no hay planes concretos en la actualidad, tampoco descarta regresar al cuadrilátero algún día.