¿Wade Barrett quiere regresar al ring?

Desde el 2020, Wade Barrett ha trabajado como comentarista en la WWE, tanto en el elenco principal como en NXT, aunque durante los últimos cuatro años, los fanáticos han seguido preguntándose si el ex campeón intercontinental consideraría volver a luchar en un ring por primera vez desde 2016. Inclusive, en su momento tuvo una interacción con Drew McIntyre sugiriendo la posibilidad de un eventual enfrentamiento entre ambos.

► Wade Barrett no tiene apuros en volver a luchar

Wade Barrett fue entrevistado recientemente en PWMania, y comentó sobre la posiblidad de volver al ring, revelando incluso que Drew McIntyre sería el hombre al que desafiaría a un combate; sin embargo, agregó que actualmente está satisfecho con su papel en la mesa de comentaristas y que no necesariamente está buscando volver a luchar.

«Absolutamente sería Drew McIntyre. Es alguien con quien me llevo desde hace mucho tiempo y con quien he sido muy amigo durante años. Me dijo algo mal hace unas semanas en Raw y no me he olvidado de eso. No voy a hacer un gran problema de eso, pero tiene suerte de haberse detenido donde lo hizo… Si surge la oportunidad, obviamente es algo que consideraría y pensaría y pensaría, ¿podría entregar algo aquí?, pero de manera similar, estoy absolutamente emocionado con mi papel en el comentario. No es algo de lo que quiera alejarme… siempre hay una pequeña, pequeña posibilidad, pero no contengas la respiración».

El actual comentarista de RAW continuó explicando que no tiene urgencia de volver al ring, como lo tienen algunos veteranos que sienten ese deseo de tener un «esperado regreso». Sin embargo, afirmó que si surge la oportunidad perfecta, consideraría la posibilidad de luchar nuevamente, aunque reconoce que la probabilidad es muy baja.