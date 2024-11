Wade Barrett: «El término ‘heel emocionante’ es un oxímoron»

Wade Barrett fue un heel notable en WWE, ya estuviera liderando The Nexus, reinando como King of the Ring, o dando malas noticias como Bad News Barrett. Sí que es verdad que en determinadas, breves y pocas ocasiones conectó más con los fanáticos, por ejemplo, cuando formó The Corre cuando lo expulsaron de la facción que fundó con Justin Gabriel, Heath Slater o Ryback cuando CM Punk se hizo cargo de ella. Pero nunca fue de esos llamados rudos que gustan al público. De hecho, ni siquiera esa situación es de su agrado.

Embed from Getty Images

► El término ‘heel excitante’

«Para mí, ‘villano emocionante’ es un oxímoron«, comienza diciendo el ahora comentarista de Raw en AceOdds. «El problema con los villanos emocionantes es que la gente salta de sus asientos y empieza a aplaudir en el momento en que salen, y en ese punto ya no son villanos. Están recibiendo aplausos. Ahora son los buenos. Son los babyfaces. Hemos visto eso a lo largo de los años con varias personas. Lo vimos con The Rock a finales de los noventa. Soy un fanático de la vieja escuela y recuerdo estar en casa viendo cómo The Rock hacía todo lo posible por salir y insultar ciudades y audiencias, hacer las cosas más atroces, y la gente explotaba de emoción porque estaban felices de verlo y ser entretenidos por él.»

Embed from Getty Images

«Creo que, más recientemente, si miras a LA Knight, el plan original era que LA Knight fuera un antagonista. Iba a ser malo con la gente, pero de nuevo, era tan emocionante que todos se llenaban de energía y entusiasmo en cuanto aparecía en pantalla. Bueno, ya no eres el villano, amigo», dijo. «Esos son dos ejemplos clásicos de las trampas de ser un villano emocionante, algo que ambos lograron convertir en su beneficio, por supuesto. Venden muchas camisetas como resultado. Pero sí, los villanos emocionantes no duran mucho como tales. Se convierten en emocionantes babyfaces en su lugar.»

Embed from Getty Images