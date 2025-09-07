Wade Barrett desmiente rumores sobre su ausencia de RAW

En el episodio del 5 de septiembre de SmackDown, la WWE confirmó que Michael Cole y Corey Graves formarán el equipo permanente de comentaristas tanto de Raw como de SmackDown, con Joe Tessitore dejando temporalmente su puesto para cubrir el fútbol americano universitario, y con Wade Barrett ausentándose en el futuro previsible.

► Wade Barrett aclara que no fue despedido

Durante este sábado, surgió un informe de PWInsider que daba cuenta de que Wade Barrett ya no formaría parte de la mesa de comentaristas de RAW, sin indicar el motivo. No obstante, el ex luchador ha decidido desmentir los recientes informes que afirmaban que fue destituido de sus funciones como comentarista del elenco principal, y recurrió a su cuenta de X, mencionando que normalmente ignora lo que él llama «informes basura», pero que este estaba generando una negatividad innecesaria hacia sus colegas.

Barrett aclaró que la WWE simplemente le había dado un par de semanas libres para su tiempo libre, algo que había reservado hace nueve meses, y que después volvería al trabajo con normalidad. Descartó la noticia por completo, calificándola de «absurda».

«Normalmente ignoro informes basura como este, pero están provocando que se lance odio innecesario hacia las personas con las que trabajo.

La WWE amablemente me ha dado un par de semanas libres para mi tiempo libre (reservadas hace nueve meses), y luego vuelvo a la normalidad. Absurda por completo. Fin».

Habrá que ver cómo se reacomodan los equipos de comentaristas en las marcas principales de WWE, ya que Pat McAfee lleva mucho tiempo ausente, y Joe Tessitore tambíen estará fuera unos meses, por lo que probablemente Wade Barrett, Michael Cole y Corey Graves tengan que rotar funciones tanto en RAW como en SmackDown.