Wade Barrett: «Ahora veo diferente al equipo creativo de WWE»

Wade Barrett ve de manera distinta al equipo creativo de WWE desde que dejó de ser luchador para ser comentarista. Antaño, durante la época en que usaba botas y trusas y no traje y zapatos, destacó como líder de The Nexus, Campeón Intercontinental o King of the Ring. En la actualidad, se sienta a la mesa de narración de Monday Night Raw junto a Joe Tessitore para dar voz a los combates y segmentos. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva de los creativos? Lo explica en PWMania.com.

► El equipo creativo de WWE

«La gran diferencia cuando pasas de ser un luchador en el ring a un comentarista es que el espectáculo ya no gira en torno a ti. Ahora, el objetivo es realzar a todos los que aparecen en la televisión. Se trata de cada personaje, cada historia, cualquier cosa que puedas hacer para añadir un pequeño toque especial a cada minuto del show. Ya no se trata de intentar sobresalir o ser la gran estrella.

«En cuanto a mi apreciación de la industria, digamos que tienes un show de dos o tres horas. Históricamente, Wade Barrett podría haber estado en ese show por 10 o 15 minutos, tal vez en una lucha o un segmento de promo, lo que fuera. Eso era lo único que me importaba. Todo mi enfoque estaba ahí. La parte importante del show era el segmento en el que yo aparecía, y mi objetivo era hacerlo lo mejor posible.

«La diferencia ahora es que debo tener una comprensión completa de todo el espectáculo de principio a fin, de este viaje lleno de altibajos, de cada historia y cómo todas se conectan. Esto me ha dado una apreciación completamente nueva por nuestro equipo creativo, la gestión y las decisiones que tienen que tomar. Antes solía frustrarme preguntándome: ‘¿Por qué no gano? ¿Por qué no estoy en esa posición? ¿Por qué no tengo esa oportunidad?’. Ahora entiendo cosas como: ‘Este tipo es muy bueno. Este tipo que está perdiendo en el segmento tres es realmente bueno, pero adivina qué, no podemos hacerlo ganar aquí porque el plan para el próximo mes es juntar esta lucha con esta otra, y él no encaja en eso. Necesitamos que haga lucir bien al otro tipo’.

«Mi comprensión de cómo se arma un show de dos o tres horas varias veces a la semana, especialmente cuando hay un evento premium en vivo, ha cambiado por completo. Mi apreciación por los malabares mentales que el equipo creativo y de gestión tienen que hacer para que todo encaje, tenga sentido cohesivo y sea intrigante para el espectador, es completamente nueva».