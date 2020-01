El Korakuen Hall fue el recinto para que Wrestle-1 tuviera su función de apertura de 2020 y de la gira «Tour 2020 Sunrise«, con luchas titulares.

Pegaso Illuminar cerró su serie de cinco luchas de prueba ante un durísimo juez, el recio luchador de Zero1, Masato Tanaka, quien lo castigó duramente en los poco más de 9 minutos de duración.

En mano a mano de veteranos, Shuji Kondo y Manabu Soya se tundieron con todo, pero el duelo terminó en empate tras la intervencipon de Takanori Ito.

Luego de conquistar el cetro en Taiwan, Shigehiro Irie defendió el Campeonato de Peso Abierto OWE, respondiendo el reto de Koji Doi. Tras la batalla ambos luchadores estrecharon sus manos en señal de respeto.

En el turno principal, Daiki Inaba puso e disputa, por segunda ocasión, el Campeonato W-1. Su rival en turno fue el peligroso Katsuhiko Nakajima de NOAH, quien desde el principio se fue con mucha fuerza contra su rival. Con una actitud irreverente y desenfadada Nakajima desequilibró a Inaba, y tras casi 14 minutos de acción, lo sometió para proclamarse como campeón 16.

Tras recibir el cinturón que lo acreditaba máximo monarca de W-1, Nakajima se burló de la empresa, por lo que Shotaro Ashino subió a desafiar al firáneo. Nakajima aceptó el reto, para enseguida lanzar el cinturón fuera del ring.

Los resultados completos son:

WRESTLE-1 «WRESTLE-1 TOUR 2020 SUNRISE», 12.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 913 Espectadores

0. Hajime venció a Takuro Niki (3:58) con un Single-Leg Crab Hold.

1. Just Before WRESTLE-1 Cruiser Fes 2020 Special Shuffle Six Man Tag Match: Jun Tonsho, Kai Fujimura y MAZADA derrotaron a Andy Wu, El Hijo del Pantera y Seiki Yoshioka (5:56) con un Horizontal Cradle sobre Wu.

2. Cyrus venció a Ryuki Honda (2:28) con un Reverse Splash.

3. Shotaro Ashino y Kuma Arashi derrotaron a Seigo Tachibana y Yoshitatsu (10:25) con un T-Bone Suplex de Ashino sobre Tachibana.

4. Masayuki Kono y Yusuke Kodama vencieron a Alejandro yTakanori Ito (7:43) con un Running Knee Attack de Kono sobre Alejandro.

5. Pegaso Illuminar 5 Match Trial Series 5th! Special Singles Match: Masato Tanaka derrotó a Pegaso Illuminar (9:05) con la Sliding D.

6. T-Hawk y El Lindaman vencieron a Kaz Hayashi y Ganseki Tanaka (9:55) con un German Suplex Hold de Lindaman sobre Tanaka.

7. Shuji Kondo vs. Manabu Soya – finalizó sin decisión (9:08) cuando Takanori Ito intervino.

8. OWE Openweight Title: Shigehiro Irie (c) derrotó a Koji Doi (13:05) con la Beast Bomber defendiendo el título

9. WRESTLE-1 Title: Katsuhiko Nakajima venció a Daiki Inaba (c) (13:48) con un Vertical Spike – conquistando el título