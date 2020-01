El EDION Arena de Osaka fue el escenario para el magna función «Wonder Carnival«, que organizaron de manera conjunta la empresas Wrestle-1, AJPW y Dragon Gate, con la participación de luchadores de varias empresas.

La conjunción de elementos de varias empresas dio como resultado encuentros llamativos y muy interesantes. Wrestle-1 hizo competencia directa a la tradicional función de fin de año de BJW, dando otra opción de entretenimiento.

Strong Hearts se hizo presente con Seiki Yoshioka y Shigehiro Irie quienes doblegaron a Yusuke Kodama y TAJIRI en un emocionante duelo de parejas.

En reñido mano a mano, Ryouji Sai impuso su sapiencia ante Kuma Arashi.

Atsushi Onita, Masato Tanaka y Leatherface dieron la nota violenta al doblegar a Manabu Soya, Takao Omori y AKIRA en un combate que se dirimió en modalidad Street Fight Texas Tornado Bank House Current Blast Death Match

Yoshitatsu expuso por cuarta ocasión el Campeonato GAORA TV ante Seigo Tachibana, a quien dominó tras 10 minutos de refriega.

Los veteranos Kaz Hayashi, Jun Akiyama y Shinjiro Otani dieron cuenta de Andy Wu, Takanori Ito y Jiro «Ikemen» Kuroshio.

En combate de tercias, Keiji Muto, Zeus y Masaaki Mochizuki superaron a Shuji Kondo, Suwama y Shuji Ishikawa.

En el turno estelar, Daiki Inaba y Kaito Kiyomiya, monarcas máximos de W-1 y NOAH, doblegaron a Shotaro Ashino y Katsuhiko Nakajima, en una confrontación donde quedó de manifiesto el poderío de la sangre nueva de ambas empresas.

Los resultados completos son:

WRESTLE-1/AJPW/Dragon Gate «WONDER CARNIVAL», 31.12.2019

EDION Arena Osaka

Asistencia: 1,660 Espectadores

1. Now, Osaka! Fuyu no Jin!: Hiroaki Moriya, Takashi Daimonji y Kyosuke Ikaho vencieron a Hajime, Kai Fujimura y Takuro Niki (10:16) con un Crab Hold de Daimonji sobre Niki.

2. Mission: Destroy the Machine!: Strong Machine J, Strong Machine F y Strong Machine G derrotaron a Masayuki Kono, Alejandro y Ganseki Tanaka (11:11) con un Devil Windmill Suplex Hold de J sobre Tanaka.

3. Jungle Montage ~ With all the Power: Takashi Yoshida y Big R Shimizu vencieron a Koji Doi y Ryuki Honda (9:36) con la Cyber Bomb de Yoshida sobre Honda.

4. Drawing the Future: Jun Tonsho y Pegaso Iluminar derrotaron a Kzy y Genki Horiguchi (11:43) con un Firebird Splash de Iluminar sobre Horiguchi.

5. Master vs. Strong Heart ~ Crossword Puzzle Fight: Seiki Yoshioka y Shigehiro Irie vencieron a Yusuke Kodama y TAJIRI (8:27) con la SK de Yoshioka sobre Kodama.

6. New Voyage: Ryouji Sai derrotaron a Kuma Arashi (11:35) con la Akagawa Tekkyo.

7. Street Fight Texas Tornado Bank House Current Blast Death Match ~ NO WILD, NO LIFE: Atsushi Onita, Masato Tanaka y Leatherface vencieron a Manabu Soya, Takao Omori y AKIRA (13:36) cuando Onita colocó espaldas planas a Soya con un Schlag con el Blast Bat.

8. GAORA TV Title: Yoshitatsu (c) derrotó a Seigo Tachibana (10:04) con la Yoshitatsu Fantasy.

9. NO EASY WAY ~ See you again ~: Kaz Hayashi, Jun Akiyama y Shinjiro Otani vencieron a Andy Wu, Takanori Ito y Jiro «Ikemen» Kuroshio (14:06) con la Power Plant de Hayashi sobre Ito.

10. GAORA Special Six Man Tag Match «GRUDGE» Master’s Bible: Keiji Muto, Zeus y Masaaki Mochizuki derrotaron a Shuji Kondo, Suwama y Shuji Ishikawa (16:43) con la Shining Wizard de Muto sobre Kondo.

11. It’s the «WRESTLE» WONDER CARNIVAL: Daiki Inaba y Kaito Kiyomiya vencieron a Shotaro Ashino y Katsuhiko Nakajima

(20:09) con un Tiger Suplex 178 de Inaba sobre Ashino.