Vuelven los Domingos Familiares en Querétaro

Con una nueva administración y renovados bríos, la Arena Querétaro se declara lista para ofrecer una gran función este fin de semana, poniendo de vuelta las funciones de Domingos Familiares.

► Regresan las funciones dominicales

Será este 26 de enero en punto de las 17:00 hrs., en el tradicional recinto de la Colonia España, cuando el ring se engalanará con cinco interesantes encuentros, donde participará mucho talento local que han sido parte de la historia de esta arena.

En la estelar, el grupo de Los Nuevos Coliseinos integrado por Halcón Negro Jr., Trono, Optimus y Ángel Rebelde, llegan directo de la Arena Coliseo de Guadalajara al lugar que los vio nacer y serán quienes comanden la lucha estelar enfrentando a «El Señor de los Gallos» El Gallero y respaldado por tres talentos favoritos de Querétaro, Kastigador Jr , Gremlin y Samurai Azteca.

Luego de muchos años de no pisar el recinto queretano, los Nuevos Coliseinos retornan a casa para demostrar a su público lo que han crecido en este tiempo baja la batuta del profesor Satánico. Además en este 2025, los cuatro luchadores tienen el objetivo de crecer en conjunto y llevar a todo lo alto este interesante concepto.

Así que no se lo pueden perder y disfrutar de este gran evento con toda la familia.

El cartel completo queda así:

«Regresan Los Coliseínos», 20.08.2022

Arena Querétaro, Querétaro

1. Todos Santos y Bastian vs. Kising y King Raider.

2. Artillero y Aaron Blade vs. Shango y Van Drak.

3. Ángel Boy, Phobos y Cosmos vs. Star Fighter, Lobo Lafayette y Luminoso.

4. Atómico, Drabek I y Último Soldado vs. Espíritu Negro Jr., Bacter y Shadow.

5. Halcón Negro Jr., Trono, Óptimus y Ángel Rebelde vs. El Gallero, Castigador Jr., Gremlin y Samurai Azteca.