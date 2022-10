¿Vuelve Dominik Dijakovic? Shawn Michaels responde

¿Para qué cambiar algo que funciona? Nos hicimos esta pregunta con incontables decisiones de Vince McMahon cuando era el mandamás de WWE, por ejemplo, cuando convirtió a Dominik Dijakovic en T-Bar. Un luchador que aún necesitando muchas mejoras en lo relativo al personaje estaba teniendo éxito en NXT. Nunca lo tuvo en el elenco principal.

Pero eso se ha acabado. Anoche, durante Halloween Havoc 2022, vimos en una viñeta cómo quedaba la máscara que utilizaba desde que entró a Retribution, en lo que entendemos que es un primer paso para volver a ser quién era. De ello estuvo hablando Shawn Michaels en la conferencia de medios después del evento de la marca amarilla.

► ¿Vuelve Dominik Dijakovic?

«No es que no veamos lo que sucede en el mundo de las redes sociales y el apretón de puños ante diferentes cosas que se hicieron con diferentes personajes a lo largo de los años y hacemos lo que podemos aquí creativamente para que sepan vemos y escuchamos. Me encantaría poder atribuirme el mérito de eso, pero tengo un escritor principal bastante bueno aquí que presenta algunas cosas bastante elegantes, Johnny Russo. Eso fue algo mencionó, solo una broma rápida y pensé: ‘eso es fantástico’. Creo que ya he revelado un montón. Es un luchador muy talentoso, y sentimos que se estaba consolidando en NXT antes.

«Pero con la pandemia y todo lo que sucedió, hubo muchos cambios, perdimos a mucha gente y, con el tiempo, descubrieron que ‘no estamos seguros de cómo van a terminar la historia en la que se encuentran’. Cada vez que están dispuestos a permitirnos tener la oportunidad de tenerlos de vuelta, los miramos, no de mala manera, lo encontramos como un juguete nuevo y divertido. Poder empujar a muchachos con tanto talento es una de las cosas. Ciertamente tratamos de no insultar a los fanáticos y no pretender que alguien no era quien era hace poco tiempo, solo conectar los puntos y hacer que pienses y bromees y te sientas como lo que va a pasar y luego te sorprendemos, y piensas que es genial y funciona».

¿Tenéis ganas de que vuelva Dominik Dijakovic?