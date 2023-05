¿Volvería a WWE a tiempo completo? Steve Austin responde

Steve Austin no ha dejado de trabajar, eventualmente, en la WWE, tras su retiro de los encordados. Ahora, ¿volvería a tiempo completo? Esto mismo le preguntó recientemente Jimmy Traina en el podcast SI Media. El integrante del Salón de la Fama se encuentra en estos momentos, fuera de la compañía, promocionando ‘Stone Cold Takes On America’.

► El presente de Steve Austin en WWE

“Ahora mismo, si lo pienso rápidamente, diría que no, porque no quiero invertir tiempo en volver a vivir mi vida en la carretera. Ya recorrí ese camino intensamente. Amaba ese estilo de vida, trabajé duro, puse mi cuerpo en riesgo y me esforcé al máximo. Pero ahora estoy en un punto en el que simplemente quiero disfrutar de la vida. Resulta que empecé a correr debido a que conocí a algunas personas en el programa y me enganché a las carreras. Trabajo con Kawasaki Motorsports, y para mí, eso es suficiente viaje, solo ir a las carreras los fines de semana y cosas así.

“Estoy contento con dónde estoy en este momento. Claro, siempre estaré abierto a cualquier oferta de negocios que se presente, pero he pasado suficiente tiempo en la carretera y ahora elijo con cautela en qué me involucro. Aún quiero trabajar y ser productivo, y lo hago en el negocio cervecero. Tengo tres cervezas en colaboración con El Segundo Brewing Company, y también trabajo con Kawasaki, además de tener otros proyectos privados en los que estoy involucrado. Pero la verdad es que no quiero volver a la carretera. Ya estuve allí, lo viví intensamente y ahora estoy en una etapa diferente de mi vida”.

¿Te gustaría ver con regularidad a Steve Austin en WWE?