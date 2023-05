¿Volverá WWE a realizar un evento premium en Puerto Rico?

WWE llevó a cabo Backlash 2023 en San Juan, Puerto Rico y el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot estuvo a reventar, con un público que generó un gran ambiente durante todo el encuentro, siendo lo más destacado de la noche. En términos generales, el evento fue bastante bueno, y aunque todavía no existe una evaluación económica todavía, al igual que Clash at the Castle el año pasado, para WWE fue un éxito y un acierto el realizar dicho evento en la isla.

► ¿Estará el gobierno local dispuesto a pagar para un regreso de WWE?

A pesar de lo que muchos podrían creer tras la resaca de Backlash 2023, es probable que WWE no regrese a Puerto Rico en el corto plazo. Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer se refirió al tema y explicó que Puerto Rico debería hacer que su junta de turismo emita otro gran cheque para la compañía si desean que otro evento similar se lleve a cabo en la isla. Evidentemente, una vez que hagan una evaluacón del impacto financiero que se generó, podrían tener más claro el panorama.

“La cosa es que solo van a venir si les pagan. Entonces, eso depende de cuánto quiera pagar la junta de turismo. Por lo general, cuando se trata de este tipo de cosas. En términos generales, si quieren traerte, si la junta de turismo te trae, no te traerán todos los años. Van a usar su dinero para traer otro acto el próximo año, no siempre será WWE. Entonces, sí, para que hagan pay-per-view en general, y hay una excepción, porque cuando van a Londres no les paga una junta de turismo, simplemente sienten que es hora de hacerlo”.

A los fanáticos en Puerto Rico ciertamente les encantaría un evento PPV anual de la WWE, y probablemente se lo merecen después de lo ocurrido anoche. Sin embargo, la situación es mucho más compleja que esto, y dependerá de si los funcionarios locales están dispuestos a hacer algún tipo de inversión en ese sentido, de manera similar al acuerdo a largo plazo que WWE ha suscrito con Arabia Saudita