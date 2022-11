¿Volverá William Regal a aparecer por AEW?

Hay nuevo tándem rudo en AEW, desvelado durante el final de Full Gear 2022. William Regal decidió ceder su puño americano a MJF para que este saliera victorioso de su combate contra Jon Moxley, y el «Better Than You» se hizo así con el trono varonil de la casa Élite, para perplejidad de los seguidores.

Dave Meltzer confirmó poco después de Full Gear que Regal y MJF caminarán juntos de aquí en adelante.

Sin embargo, algunos seguidores de AEW arquearon la ceja cuando este miércoles, en el segmento inicial de Dynamite, Moxley instó a Regal a que no volviera por la empresa, porque si lo hace enfrentará consecuencias físicas. Y Regal, sabedor de que no está ya para recibir una paliza vía uno de los mejores luchadores del mundo, le hizo caso.

Poco necesitan algunos seguidores de la comunidad luchística de internet para especular con el futuro de talentos. En especial, si pueden adscribirse a la dinámica AEW-WWE. Y ya adivinarán que William Regal es el último de la lista, considerando su afinidad con Triple H y el hecho de que este venga recuperando su núcleo fuerte desde que tomó el mando creativo de McMahonlandia.

Nada más lejos de la realidad. Bryan Alvarez, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, expone que Regal volverá a la programación de AEW, cual Terminator, y que su futuro no pasa por dejar la casa Élite.

¿Afrontará entonces Regal consecuencias? ¿O Moxley se tomará un tiempo libre? La opción más lógica es la segunda, pues recordemos que «Mox» tenía previsto tomarse unas vacaciones tras All Out.

@JonMoxley makes his feelings towards @RealKingRegal known.



