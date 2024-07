No le fue nada mal a TNA durante su más reciente gira por las islas británicas, el pasado otoño, llenando las cuatro funciones que realizó allí, una de ellas en forma de PPV, Turning Point.

Por ello, y tras unas declaraciones de Scott D’Amore donde el entonces presidente de TNA aseguraba un regreso para 2024, PWInsider publicó esto sobre Bound For Glory 2024.

Con dicho reporte presente, Mike Gilbert, periodista de Voices Of Wrestling, compartió vía X (Twitter) un apunte.

#TNA has removed Victory Road, which was set to emanate from Cleveland in September, from their events page. There’s a rumor going around its being moved overseas somewhere. We’ll see.