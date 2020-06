¿Volverá The Wyatt Family? Bray Wyatt deja interesante pista

Previamente habíamos informado de que WWE estaba planeando llevar a cabo la rivalidad entre Braun Strowman y Bray Wyatt antes de SummerSlam 2020, y este viernes en SmackDown dieron el primer paso. Sin embargo, surgió un detalle inesperado.

La aparición del personaje de Wyatt como líder de The Wyatt Family dio un toque de nostalgia a los fanáticos, pero tiene un claro objetivo de explorar el "pasado" de Braun Strowman, con el cual Bray Wyatt pretenderá recurrir a sus juegos mentales contra su ex discípulo de la ya extinta facción. Por ende, es muy posible que veamos nuevamente a esta versión de Wyatt en las próximas semanas.

Ringside News informó de que WWE está planeando un gran encuentro cinematográfico en Extreme Rules 2020 entre Braun Strowman y Bray Wyatt, evento que se llevará a cabo el 19 de julio próximo. Por como pinta la cosa, será cuestión de días en que se haga oficial.

► ¿Veremos una reunión de The Wyatt Family?

El personaje de The Eater Of Worlds de Bray Wyatt estuvo este viernes, y se mostraron varias imágenes de la Wyatt Family, del cual Braun Strowman formó parte, ¿Significa que veremos a más miembros de la oscura familia?.

Hoy en día, The Wyatt Family es muy difícil de reconstruir por completo en este momento. Brodie Lee (el ex Luke Harper) ahora está bajo contrato con All Elite Wrestling. Erick Rowan, quien fuera despedido el 15 de abril pasado, no está fuera de discusión, considerando que WWE podría recontratar a algunos que salieron; sin embargo, su cláusula de no competencia supuestamente está vigente el 15 de julio, cuatro días antes de Extreme Rules 2019. De cualquier manera, nunca se sabe lo que puede pasar en la WWE.

Precisamente, Bray Wyatt dejó una pista en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de él, Erick Rowan y Braun Strowman de sus días que formaban parte de la Wyatt Family. No se sabe si en ese tiempo Luke Harper estaba lesionado o si fue quien tomó la fotografía.

"Papá ha vuelto #LetTheSinBegin. Y siempre... #DownWithTheMachine."

Si veremos o no alguna reunión de The Wyatt Family, solo el tiempo lo dirá; sin embargo, puede que esta "pista" de Bray Wyatt no signifique mayor cosa y únicamente tenga el objetivo de "jugar" con la mente de Braun Strowman, y quizás de uno que otro fanático.